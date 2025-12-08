La protagonista está a punto de perder a su hija y su nieta, y frente a ese panorama deberá tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Sin el apoyo que esperaba de quienes la rodean, nuevamente se enfrenta al desafío de sostenerse sola. Mirá lo que va a pasar en La Traición.

En los próximos episodios de La Traición, las vidas de Güzide, Oylum, Behram y el resto de los Dicleli seguirán atravesadas por conflictos que ya no sólo tensionan los vínculos familiares, sino que ponen en riesgo la vida de varios personajes. Entre accidentes, amenazas, casamientos inesperados y una declaración de guerra, la novela turca que se emite por El 9 Televida promete una semana atrapante.

Las cuerdas comienzan a tensarse al límite para Güzide en La Traición. La protagonista está a punto de perder a su hija y su nieta, y frente a ese panorama deberá tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Sin el apoyo que esperaba de quienes la rodean, nuevamente se enfrenta al desafío de sostenerse sola en medio de una tormenta emocional que no parece disminuir.

Mientras tanto, otros vínculos se transforman. Ozan realiza una simbólica simulación de boda para que Güzide finalmente acepte a Zeliş dentro de la familia. En paralelo, Selin y Tolga sí llegan al altar, aunque la ausencia de Oylum desata la furia de Behram. Pero incluso en plena boda, Selin duda sobre las verdaderas intenciones de Tolga, mientras Oltan descubre que Behram intentó matar a su hijo y decide declararle la guerra sin contemplaciones.

Oylum vive su propio conflicto: está a punto de dar a luz, pero continúa preparándose para ingresar a la universidad. La presión llega de todos lados, especialmente de la madre de Behram, que insiste en que la joven debe dedicarse sólo a su hijo. Peor aún, Behram la amenaza insinuando que podrían ocurrir “accidentes” camino al examen.

Más adelante, el que queda en la mira, literal, es Behram. Sufrirá un ataque que lo dejará muy expuesto. La identidad del responsable quedará envuelta en sospechas que, incluso, podrían comenzar a surgir dentro del propio entorno. Y como si todo esto no alcanzara, la aparición de alguien inesperado tal vez llegue a sacudir para siempre la vida de los Dicleli, aunque todavía nadie sabe hasta dónde podrían llegar esas consecuencias.

A todo esto se suma Tarik, cada vez más decidido a detener el divorcio y obsesionado con recuperar una familia unida.

