Lanzan una capacitación gratuita y con certificación oficial para especializarse en un innovador sistema de construcción

La Ciudad de Mendoza, junto a la Academia Fonther, lanzó una imperdible propuesta técnica y sin costo destinada a arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obras. Se dictará en el Distrito 33 y otorgará microcredenciales ministeriales. Cómo anotarse a través y todos los detalles en esta nota de elnueve.com.
En un contexto en el que la construcción exige cada vez más innovación, eficiencia y sustentabilidad, se presentó una excelente oportunidad de desarrollo profesional para el sector. La Ciudad de Mendoza, en una colaboración público-privada con la Academia Fonther, lanzó una nueva capacitación técnica 100% gratui
ta y con certificación oficial sobre el sistema constructivo Concrehaus (paneles de EPS proyectados).
La iniciativa tiene como objetivo central formar profesionales capaces de diseñar, calcular, dirigir y supervisar obras ejecutadas con esta tecnología moderna, lo que permite optimizar tiempos y costos en proyectos habitacionales, comerciales e industriales.
Al tratarse de una propuesta impulsada en conjunto con el municipio —que aporta el aval técnico y el espacio—, los participantes que completen el cursado recibirán una microcredencial de competencia profesional validada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación.
¿A quién está dirigida y dónde se cursa?
El programa gratuito está específicamente diseñado para:
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Arquitectos
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Ingenieros
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Maestros Mayores de Obras
El escenario de las clases será el Distrito 33, un espacio que se consolida día a día como el polo estratégico de Mendoza para la formación en oficios vinculados a la innovación tecnológica y las nuevas demandas del mercado laboral.
Enfoque técnico integral: ¿Qué se aprenderá?
La formación contará con más de 11 horas de capacitación intensiva, combinando clases teóricas con análisis de casos reales y prácticas en obra. El temario abarca un enfoque sumamente completo:
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Diseño y estructura: Modulación arquitectónica, cálculo, criterios estructurales, fundaciones y rigidización.
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Instalaciones y eficiencia: Integración de servicios, balance térmico, eficiencia energética y sustentabilidad aplicada.
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Práctica y normativa: Dirección y control de obra, patologías, ensayos estructurales, cerramientos de galpones y soluciones en módulos transportables.
Cronograma completo de fechas y horarios
Para que los profesionales puedan planificar su agenda, la capacitación gratuita se estructurará de la siguiente manera durante el mes de agosto:
|Instancia
|Fecha
|Horario / Lugar
|Clases Teóricas
|Lunes 5, 12 y 19 de agosto
|De 17:00 a 19:30 hs en Distrito 33
|Formación en Obra (Práctica)
|Sábado 15 de agosto
|Horario a coordinar con los docentes
|Consulta Online
|Lunes 17 de agosto
|Plataforma virtual de Academia Fonther
¿Cómo inscribirse sin costo?
Los cupos para este programa oficial son limitados debido a las instancias prácticas. Todos aquellos interesados en dar un salto cualitativo en su perfil profesional y especializarse en sistemas de paneles estructurales modernos pueden asegurar su lugar de forma gratuita completando este formulario de inscripción en línea al que accedés haciendo clic, acá.