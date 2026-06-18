Lanzan una capacitación gratuita y con certificación oficial para especializarse en un innovador sistema de construcción

La Ciudad de Mendoza, junto a la Academia Fonther, lanzó una imperdible propuesta técnica y sin costo destinada a arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obras. Se dictará en el Distrito 33 y otorgará microcredenciales ministeriales. Cómo anotarse a través y todos los detalles en esta nota de elnueve.com.

En un contexto en el que la construcción exige cada vez más innovación, eficiencia y sustentabilidad, se presentó una excelente oportunidad de desarrollo profesional para el sector. La Ciudad de Mendoza, en una colaboración público-privada con la Academia Fonther, lanzó una nueva capacitación técnica 100% gratui

ta y con certificación oficial sobre el sistema constructivo Concrehaus (paneles de EPS proyectados).

La iniciativa tiene como objetivo central formar profesionales capaces de diseñar, calcular, dirigir y supervisar obras ejecutadas con esta tecnología moderna, lo que permite optimizar tiempos y costos en proyectos habitacionales, comerciales e industriales.

Al tratarse de una propuesta impulsada en conjunto con el municipio —que aporta el aval técnico y el espacio—, los participantes que completen el cursado recibirán una microcredencial de competencia profesional validada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación.

¿A quién está dirigida y dónde se cursa?

El programa gratuito está específicamente diseñado para:

Arquitectos

Ingenieros

Maestros Mayores de Obras

El escenario de las clases será el Distrito 33, un espacio que se consolida día a día como el polo estratégico de Mendoza para la formación en oficios vinculados a la innovación tecnológica y las nuevas demandas del mercado laboral.

Enfoque técnico integral: ¿Qué se aprenderá?

La formación contará con más de 11 horas de capacitación intensiva, combinando clases teóricas con análisis de casos reales y prácticas en obra. El temario abarca un enfoque sumamente completo:

Diseño y estructura: Modulación arquitectónica, cálculo, criterios estructurales, fundaciones y rigidización.

Instalaciones y eficiencia: Integración de servicios, balance térmico, eficiencia energética y sustentabilidad aplicada.

Práctica y normativa: Dirección y control de obra, patologías, ensayos estructurales, cerramientos de galpones y soluciones en módulos transportables.

Cronograma completo de fechas y horarios

Para que los profesionales puedan planificar su agenda, la capacitación gratuita se estructurará de la siguiente manera durante el mes de agosto:

Instancia Fecha Horario / Lugar Clases Teóricas Lunes 5, 12 y 19 de agosto De 17:00 a 19:30 hs en Distrito 33 Formación en Obra (Práctica) Sábado 15 de agosto Horario a coordinar con los docentes Consulta Online Lunes 17 de agosto Plataforma virtual de Academia Fonther

¿Cómo inscribirse sin costo?

Los cupos para este programa oficial son limitados debido a las instancias prácticas. Todos aquellos interesados en dar un salto cualitativo en su perfil profesional y especializarse en sistemas de paneles estructurales modernos pueden asegurar su lugar de forma gratuita completando este formulario de inscripción en línea al que accedés haciendo clic, acá.