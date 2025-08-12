Lali VS. Juliana: Casi suben ellas al ring de La Voz Argentina a “pelear” por un participante

Una de las reglas de los knockouts es que cada equipo puede realizar dos robos, y fue, justamente, por esto que Lali y Juliana Gattas compitieron con ferocidad este lunes en La Voz Argentina.

Este lunes, en uno de los knockouts del Team Soledad, Joaquín Martínez deslumbró con su performance de la canción Corazón americano. Si bien cantó muy bien, su coach lo dejó libre de su equipo, provocando que tanto el equipo de Lali como el de Miranda oprimieran el botón para robarlo, lo que desencadenó un divertido momento entre Juliana Gattas y la intérprete de Fanático.

Hay que rescatar que ambas presentaciones del equipo de la folclorista fueron fuertemente alabadas por todos los jurados del programa, tanto la de Joaquín Martínez como la performance de Milagros Gerez Amud. Por lo que, una vez que Soledad y su co-coach, el Chaqueño Palavecino, eligieron a la joven; la disputa por Joaquín era inminente.

Joaquín brindó unas palabras antes de marcharse del escenario. “El amor de mi vida ed la música, el primero que me inspiró a hacer música fue Jorge Drexler y seguido a eso, una banda llamada Salvapantallas”, reveló, motivo por el cual la co-coach de Lali y excantante de ese grupo, Zoe Gotusso, se dirigió a abrazarlo.

Cuando se estaba yendo, los Miranda! apretaron el botón de su silla para sumarlo así a su equipo. Joaquín salió corriendo a abrazarlos y Nico Occhiato bromeó con su muletilla de que le estaba gustando a Miranda! para celebrar que el neuquino continuaba en la competencia.

No obstante, Lali también apretó el botón de su silla y encaró al dúo para sacar a Joaquín de sus brazos. Fue allí cuando se armó una gresca. Occhiato intervino y el cantante volvió al escenario para definir su futuro en la competencia.

Luego de muchas dudas y de hasta dar vueltas literales por todo el estudio, Joaquín determinó que se sumaba al Team Miranda!, motivo por el cual Juliana gozó a Lali a más no poder.

