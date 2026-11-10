Lágrimas, gritos de robo de capas y un cruce con Karina Mazzocco: la sufrida noche de la China Ansa en MasterChef Celebrity

La gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2026 no dio respiro. Mientras los participantes intentaban sobrevivir a la complejísima prueba de la torta rogel, la China Ansa vivió una noche cargada de angustia, lágrimas y contratiempos con los hornos. Entre acusaciones de “robo” de capas a Karina Mazzocco, la ayuda de Maru Botana y un áspero cruce con Germán Martitegui, la participante logró presentar su plato en la pantalla de El 9 Televida.

El desafío de replicar una perfecta torta rogel en la última gala de salvación que se vio este lunes en El 9 Televida puso al límite a los famosos, desatando crisis de nervios y situaciones desopilantes en las cocinas más famosas del país. Una de las que más sufrió el rigor del reloj fue la China Ansa, quien debió lidiar con contratiempos de principio a fin.

Lágrimas, hornos compartidos y el misterio del disco desaparecido

Con los minutos contados y la tensión a flor de piel, la conductora y periodista entró en desesperación al notar que sus discos de masa se encontraban repartidos en diferentes hornos junto a las preparaciones de sus compañeros. Ante el llanto y la angustia de no llegar con los tiempos, Maru Botana y Juli Poggio se acercaron de inmediato para contenerla y darle una mano.

Sin embargo, el verdadero momento de tensión se desató cuando la China descubrió que le faltaba una de sus capas clave: “Alguien me afanó mi disco del horno”, lanzó al aire sin filtro. Rápidamente, Karina Mazzocco asumió que pudo haberlo retirado por error, ya que las masas estaban mezcladas en los compartimentos.

El veredicto del jurado y una broma que generó enojo

A la hora de presentar el plato frente al jurado, la evaluación tuvo altibajos. Si bien le cuestionaron por haber realizado diez capas en lugar de las ocho solicitadas y le criticaron que el merengue parecía un marshmallow, la preparación cosechó buenos comentarios por el esfuerzo. “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”, le celebró Maru Botana, mientras que Germán Martitegui acotó con aprobación: “A mí me emociona lo de las 10 capas, no como 10 pre pizzas una arriba de la otra”.

Pero el momento más picante ocurrió al retirarse de la isla. Entre risas, la China bromeó con Karina y le reiteró la acusación: “Te la robaste, mentira, Kari”. Lejos de tomarlo con gracia, Mazzocco se mostró sumamente molesta por el mote: “China tramposa, va a quedar que soy una ladrona, ahora no te doy un abrazo”. Ante el ida y vuelta, Edith Hermida no se quedó callada y opinó filosa desde su estación: “No se hacen cargo, son dos falsas”.

Seguí el detalle de todo lo que sucede en MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.