Lágrimas en MasterChef Celebrity: Susana Roccasalvo fue eliminada

La histórica conductora de “Implacables” se despidió del certamen tras una noche “horrorosa” de comida coreana. Sin embargo, su salida no fue lo único que dio que hablar: tras bambalinas, la periodista estalló por los cambios de agenda que “arruinaron” la gran final y complicaron su trabajo.

La gala de este domingo en MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida fue un terremoto de emociones y polémicas. En un giro inesperado, el jurado decidió transformar lo que debía ser una “noche de última chance” en una gala de eliminación directa. La consigna fue la compleja cocina coreana, desafío que terminó siendo el final del camino para Susana Roccasalvo.

La periodista presentó un bibimbap y un kimchi express que no lograron convencer. Germán Martitegui fue lapidario al asegurar que a su plato “le faltaba de todo”, mientras que la propia Susana admitió ante Wanda Nara que el anuncio inicial la desestabilizó por completo. “Mi noche fue horrorosa”, confesó entre lágrimas, protagonizando una despedida tan emotiva que incluso hizo llorar a Damián Betular.

El descargo: “Se arruinó la final”

Pero el verdadero escándalo estalló fuera del aire. Tras faltar sorpresivamente a su programa el sábado 21 —siendo reemplazada por Maia Chacra—, Susana Roccasalvo regresó a la conducción de Implacables con un descargo contundente contra la producción del reality. La periodista explicó que un paro el jueves obligó a mover la grabación de la final al día sábado, afectando su agenda personal y laboral.

“Se arruinó el final de MasterChef por el paro del jueves”, disparó la conductora. Además, reveló un detalle insólito sobre la organización: debido a los cambios de cronograma, la fiesta de fin de ciclo se realizó ¡antes! de grabar la final. “La fiesta fue antes de que se grabara el último programa. Todos ‘chupetearon’ de lo lindo y al otro día, en la grabación definitiva, tenían caras de destruidos”, relató con su ironía característica.

Lo que viene: el “quiebre” del certamen

Pese al fastidio por el descontrol organizativo, Roccasalvo destacó la calidez técnica del equipo, aunque advirtió a los televidentes que lo que se verá en pantalla a partir de ahora será muy distinto. “¡Todavía hay MasterChef para rato! Pero ojo, porque ahora se viene un quiebre. Creo que se van a sorprender tanto como nosotros”, sentenció la periodista, dejando la puerta abierta a nuevas polémicas en el reality que sigue liderando las noches de la televisión argentina.

No te pierdas la gala de eliminación de este súper lunes en El 9 Televida.