Lágrimas, desahogo y cantos contra Inglaterra: así fue el emocionante festejo de Antonela Roccuzzo en la tribuna

La esposa de Lionel Messi vivió la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 con los nervios a flor de piel. Las cámaras la captaron llorando tras el empate y saltando al ritmo de la hinchada.

El histórico y electrizante triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2-1 no solo paralizó a todo un país, sino que también se vivió con una intensidad absoluta desde los palcos del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Como en cada cita mundialista, Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas. La empresaria e influencer, pilar fundamental en la vida del capitán Lionel Messi, atravesó una verdadera montaña rusa de emociones que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Acompañada de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, Antonela sufrió el partido desde el arranque y desató toda su euforia en los minutos finales, cuando la Scaloneta logró dar vuelta al marcador gracias a los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Del llanto por el gol de Enzo a saltar contra los ingleses

Las cámaras de la transmisión oficial y los teléfonos de los hinchas apostados cerca del palco captaron los momentos más íntimos de la familia de Messi. El momento de mayor quiebre se dio a los 85 minutos: tras el agónico derechazo de Enzo Fernández que estampó el 1-1, Antonela pasó del sufrimiento a las lágrimas en cuestión de segundos, fundiéndose en abrazos con su familia y desahogándose tras un partido durísimo.

Sin embargo, tras el cabezazo letal de Lautaro Martínez que decretó el pase a la gran final, la tensión le dio paso al festejo desaforado. En las redes se viralizó un video que causó furor: a la rosarina se la vio sonriente, saltando con los brazos en alto y cantando con mucha euforia el clásico hit de las tribunas: “¡El que no salta, es un inglés!”, secundada por los saltos de sus tres hijos.

El look de la cábala y un posteo directo al corazón

Para esta semifinal mítica, Antonela decidió mantener sus tradicionales cábalas, aunque con un pequeño cambio de indumentaria. En lugar de la remera alternativa de la Selección que adoptó tras la histórica caída ante Arabia Saudita en Qatar 2022, el “clan Messi” lució en esta ocasión la camiseta titular celeste y blanca tradicional, combinada por la empresaria con un cómodo jogging blanco.

Consumada la clasificación, Antonela recurrió a su cuenta de Instagram para inmortalizar la noche con una hermosa foto familiar en el estadio y un emotivo mensaje de agradecimiento:

“¡Gracias, Dios! ¡Vamooos Argentina! ¡A la Final!”, escribió junto a emojis de corazones celestes y blancos.

La publicación provocó un verdadero tsunami en redes sociales, superando el millón de “Me gustas” en apenas una hora y llenándose de miles de comentarios de los hinchas que ya palpitan la gran final del próximo domingo 19 de julio ante España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.