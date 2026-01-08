“La Yiya de MasterChef Celebrity”: el curioso apodo con el que bautizaron a Yanina Latorre en el reality de cocina de El 9 Televida

Yanina Latorre se sumó al reality de cocina de las noches de El 9 Televida para reemplazar a Maxi López, pero sus compañeros se ve que no la quieren mucho y la bautizaron en tono a ese sentir.

La llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity, que se emite por las noches en El 9 Televida, el martes 6 de enero en reemplazo de Maxi López, no pasó desapercibida y agitó el clima desde el primer minuto, entre murmullos, miradas cruzadas y cierta tensión en el aire. Esto se comprobó cuando se filtró el apodo con el que los participantes del reality de cocina la apodaron a la periodista de chimentos.

Aunque su debut en la cocina fue más que auspicioso —presentó un pechito de cerdo con salsa reducción y un puré de papas cremoso que la llevó directo al balcón tras recibir devoluciones positivas—, su personalidad filosa ya empezó a generar revuelo entre sus compañeros, anticipando que su paso por el certamen no será precisamente silencioso.

En las últimas horas, Evangelina Anderson filtró desde la preproducción el polémico apodo que circula en el reality: “Yiya”, en alusión a Yiya Murano, la “envenenadora de Montserrat”.

Durante un almuerzo, el Chino Leunis bromeó mientras comía: “Estoy comiendo fruta que me trajo Yanina Latorre”, simulando exageradamente que se ahogaba. Ante esto, Anderson remató entre risas: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”.

Este no es el único sobrenombre complejo para la ex angelita y conductora de SQP; Elizabeth Vernaci suele llamarla “Yarará Latorre” por su personalidad. Pese a la tensión con otros participantes como El Turco Husaín o los cruces con Wanda Nara, Yanina aún no ha respondido públicamente a este nuevo mote.

Lo que sí encrispó todo fue la confirmación de la ruptura de la relación entre Wanda y Migueles por una supuesta infidelidad. Hecho que confirmó en sus redes Latorre y que habría enojado a la conductora de MasterChef Celebrity.

Para saber cómo se desarrolla todo, no te pierdas el programa de las noches de El 9 Televida, este jueves 08 de enero.