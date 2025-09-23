La Voz Argentina y una sucesión de momentos únicos: El 3er Round del Team Luck Ra sacudió la noche del lunes

El tercer round del team Luck Ra en La Voz Argentina sacudió la noche de este lunes en la pantalla de El 9 Televida.

Este lunes el equipo que coachea Luck Ra tuvo su oportunidad para subirse al escenario de La Voz Argentina en la pantalla de El 9 Televida. Lo que se vivió de parte de los artistas que forman parte del team del líder cordobés, fue, sin lugar a dudas, inolvidable. Una sucesión de momentos únicos llenó de sorpresa, alegría y lágrimas el talent show de las noches. Mirá.

El tercer round de La Voz Argentina fue una instancia decisiva para el Team Luck Ra, que tuvo que despedir a uno de sus participantes. La competencia fue muy reñida, y los jueces tuvieron que tomar decisiones difíciles para seleccionar a los concursantes que seguirían en el certamen. Pero más allá de esta decisión final, la noche estuvo coronada por sucesos muy llamativos.

El primero de estos eventos estuvo protagonizado por Lucas Barros, quien por los nervios se olvidó de la letra de la canción y estaba hecho una bola de nervios y parecía que lo había perdido todo, la segunda canción le dio una nueva oportunidad al tucumano y este consiguió la revancha que tanto anhelaba, a punto tal que se quebró en llanto sobre el escenario.

“Quiero salir del momento que acabo de vivir. Las respiraciones sirven, pero a esta altura nada te baja la ansiedad. Estoy en shock y con el pulso acelerado, también medio enojado”, dijo Lucas entre sus dos presentaciones de la noche del lunes 22 de septiembre.

Luego de haber cantado Mi Princesa de David Bisbal, rompió en llanto liberando todo el estrés contenido desde que se olvidó la letra de su primera performance.

A continuación, el que se robó toda la atención fue Apolo, el padre de Thomas Dantas. Es que el brasileño terminó bailando samba sobre el escenario.

En un portugués difícil de comprender, Apolo declaró que tanto su hijo como Nicolás Behringer —su compañero de batalla— “son el futuro de la nación”, y afirmó que había traído una pista si le prestaban un micrófono para cantar.

Juliana Gattas bromeó con que se parecía a cómo hablan los pastores de los programas que habitan la medianoche de la televisión argentina, y si bien Occhiato le negó la posibilidad de cantar, sí le pidió que baile un poco de la danza que caracteriza a Brasil. Así, Apolo se tiró los prohibidos dejando en shock a todos los presentes.

Y para cerrar la noche, justamente, Thomas Dantas se quedó sin voz al cantar el segundo tema de la noche. Para cerrar esta noche llena de emoción, desconcierto y tensión, Emma Roach fue el nombre de quién quedó afuera.

No te pierdas este martes La Voz Argentina, para saber cómo sigue el talent show de cara a la final. Esta noche, al término de Amor a Cualquier Precio, te espera el programa argentino más visto del país.