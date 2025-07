La Voz Argentina: Una performance dejó al jurado llorando de emoción e invitó a la reflexión sobre el trato al adulto mayor en la sociedad

La reacción del jurado no se hizo esperar. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda! y coach del programa, agradeció a los participantes por la intensidad de la interpretación: “Muy emotivo, gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio”.

Tras la ovación y los comentarios del jurado, llegó el momento de la decisión para Soledad Pastorutti. La cantante, sensibilizada, destacó el valor de la experiencia y la sabiduría de los mayores. “Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores, y es una cosa que lamentablemente en la sociedad de hoy hemos perdido… y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza”, expresó.

La artista también agradeció a los concursantes por la lección de vida que ofrecieron al público: “Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a toda la sociedad”, concluyó La Sole antes de anunciar su decisión.

Finalmente, la intérprete optó por que Rogelio Posat continuara en su equipo, lo que significó la eliminación de Oscar Burgos Espinoza.

Cuando el hombre se disponía a abandonar el escenario, se produjo uno de los momentos más inesperados y celebrados de la noche. Lali Espósito, coach del programa, apretó el botón rojo y anunció el primer “robo” de la temporada, sumando a Burgos Espinoza a su equipo. La reacción fue inmediata: “¡No! Sigue Oscar!”, exclamó el conductor Nico Occhiato, mientras Lali subía al escenario para abrazar al participante.