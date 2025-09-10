La Voz Argentina: Se viene la segunda ronda de Rounds con más novedades

Vuelven los co-coaches a La Voz Argentina para dar inicio la segunda ronda de rounds del talent show de las noches de El 9 Televida.

Este miércoles a la noche regresan los Rounds a La Voz Argentina. Con la primera ronda de eliminados ya emitida por El 9 Televida, se da inicio a la segunda vuelta y quienes también se suman son los co-coaches del talent show trayendo picante a cada decisión. Acá te anticipamos algo de lo que se viene cuando termine Amor a Cualquier Precio.

Estos artistas, que ya estuvieron en el certamen, regresan para sumar su experiencia y su voto a los equipos. Valeria Lynch se unirá a Soledad, además Luck Ra estará con Tiago PZK, Pablo Tamagnini acompañará a Miranda! y La Joaqui se sumará al equipo de Lali.

En esta etapa, cada equipo cuenta con siete participantes, quienes deberán dar lo mejor de sí para asegurar su permanencia. Como ya sucedió la semana pasada, los coaches salvarán a tres de sus integrantes, mientras que el resto dependerá de su desempeño y el puntaje final. Aquel que obtenga la calificación más baja quedará eliminado. Metodología que explicó Nico Occhiato el lunes de la semana pasada, antes de que el Team Lali diera inicio al segmento de los Rounds.

Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda como coaches principales, la quinta temporada de La Voz Argentina se puede ver todas las noches en El 9 Televida.

Además, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina siguen analizando cada detalle en el React de La Voz a través de las plataformas, material que también se ve en la pantalla de Mendoza.

No te pierdas las últimas emisiones de cara a la final de La Voz Argentina, este miércoles al término de Amor a Cualquier Precio.