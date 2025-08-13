La Voz Argentina: Realizó una de las performances más icónicas y se la robaron

Una nueva noche de Knockouts se vivió en La Voz Argentina con la emoción a flor de piel. Valentina Otero realizó una de las performances más icónicas de la temporada y La Sole se la robó provocando un momento de euforia total.

Valentina Otero cantó el tema Bancate ese defecto de Charly García y le imprimió su sello a este clásico del rock nacional haciendo que su coach se pusiera de pie y la aplaudiera con euforia. No obstante la enorme muestra de emoción que Lali le dio, la jurado decidió quedarse con Alan; así que La Sole escuchando a la tribuna que gritaba “robo” apretó el botón y así la participante se convirtió en la más “robada” de La Voz Argentina y en la nueva joya del team de la folclorista.

La cantante oriunda de Adrogué que se presentó en las audiciones a ciegas con 22 años de edad e interpretando Quizás, porque, de Sui Generis, fue parte del Team Miranda! desde aquella presentación hasta Las Batallas, cuando perdió en su enfrentamiento con Sofía Verna al cantar Don’t go breaking my heart, de Elton John. Aquella vez fue robada por el Team Lali.

Este martes se presentó en los Konockouts con el tema Bancate ese defecto de Charly García y le imprimió su sello a este clásico del rock nacional haciendo que su coach se pusiera de pie y la aplaudiera con euforia. Valentina se tuvo que enfrentar a Alan Lez, uno de los grandes talentos del equipo que dirige Lali Espósito, el chico interpretó Cuando pase el temblor de Soda Stereo.

Lali tuvo en claro que se complicó la vida al oponer a dos candidatos importantes de La Voz Argentina 2025 pero tuvo que elegir y se decantó a favor de Alan a pesar de que aseguró que Valentina “había hecho una de las perfomances más icónicas de la competencia”.

“Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”, le aseguró la estrella pop a Valentina.

La participante se estaba yendo del estudio y no se percató de lo mucho que Soledad Pastorutti dialogaba con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Cuando ya estaba prácticamente afuera, el botón rojo le dio la bienvenida al Team Soledad.

Valentina quedó boquiabierta e impactada al igual que cuando la robó Lali, mientras que esta revoleaba sus zapatos por el estudio de Telefe. Soledad abrazó a la participante y trató de calmarla. “Ahora es de acá para arriba”, le pidió su nueva coach

Seguí cada momento único lleno de música y emoción en los Knockouts de La Voz Argentina, este miércoles a la noche, por El 9 Televida al término de Amor a Cualquier Precio.