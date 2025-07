La Voz Argentina: Por qué el padre de una participante se enojó con Lali

El padre de Abril Medina, una concursante que este lunes pasó por La Voz Argentina, mostró su desacuerdo con la crítica que la jurado le hizo a su hija.

A un padre y a una madre no le toqués a los hijos porque se pudre. Es ley, y Lali, este lunes en La Voz Argentina, osó agarrar la brasa caliente y explicarle a una participante de Córdoba capital, por qué los coaches del talent show de El 9 Televida no se dieron vuelta. Al papá de Abril no le cayó nada bien lo que dijo la intérprete de Fanático.

Abril Medina, de 19 años, interpretó No podrás, canción escrita por Armando Héctor “Chiqui” Percovich que fue popularizada por artistas de cumbia como Ángela Leiva y Eugenia Quevedo. Lamentablemente, ninguno de los coaches se dio vuelta en sus sillas.

“Me tiembla el cuerpo. Tengo una bronca…”, opinó el padre de Abril una vez finalizada la canción y sin escuchar aún la devolución de las estrellas de la música que forman parte del show que se ve todas las noches por El 9 Televida.

Lali tomó la posta para hacer un análisis de lo hecho por Abril y sostuvo que “le faltó escucharla más enojada” ya que sintió que “estuvo muy controlada para intentar pegarle a la nota”. “Faltó esa garra. Sobre todo en el final, con esa nota que pegaste, arriesgada”, indicó la estrella del pop argentino.

“¿Coincidís?”, le preguntó Nico Occhiato mientras tanto al papá de Abril. “No”, contestó él, y luego añadió: “No sé a qué le llama ‘más garra’. Es una cumbia media lenta. No es un tema para que explote la garganta. Pero bueno, son opiniones”.

Claramente el papá de Abril habló desde el amor que siente por su hija. Además, la participante ya había dado a conocer el apoyo que él le brinda para su carrera musical, a punto tal que fue capaz de vender su auto para regalarle un colectivo que les permita trasladar a ella y su grupo los instrumentos para sus shows. La mamá, mostrándose más objetiva, opinó que la joven se mostró un poco nerviosa y que “se perdió un poco” en su interpretación.

Tras salir del escenario, Abril le dijo a Nico que estaba nerviosa y se tomó con gracia las críticas que su padre pudo haberle hecho a alguno de los coaches.

