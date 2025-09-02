La Voz Argentina: Mirá quién quedó afuera del Team Lali en Los Rounds

Con el comienzo de esta nueva etapa en La Voz Argentina algunos participantes verán interrumpido su camino a la final. Este lunes fue el turno del Team Lali. Mirá quién quedó afuera de La Voz Argentina.

Este lunes en La Voz Argentina se dio inicio a la etapa de los Rounds, la cual implica que, luego del final de cada presentación grupal una persona queda eliminada del talent show de El 9 Televida. El primer equipo que comenzó con esta dinámica, que de igual manera involucra a los demás jurados, fue el de Lali. Acá te contamos cómo se vota, quiénes votan, y sobre todo, quién fue el nombre que quedó fuera de competencia.

Previo a que los participantes subieran al escenario de La Voz a cantar, Nico Occhiato explicó detalladamente cómo eran las nuevas dinámicas y reglas.“Canta el participante y votan todos los coaches menos Lali con un puntaje del 1 al 10 que el público no va a ver”, indicó el conductor. “Todos votan excepto el coach del equipo que está cantando”, enfatizó.

“Cuando terminan de cantar los 8 de cada equipo, el coach salva a 3 participantes y sin saber los puntajes. De los otros 5 vamos a saber cuáles son los puntajes más altos. El menos votado va a abandonar el certamen”, explicó Occhiato dejando en claso así la metodología de Los Rounds.

Luego de esto, llegó el turno del equipo de Lali para empezar el desafío. Tras escuchar a todos, llegó el momento en que Lali debía elegir a los tres miembros más destacados para que sigan con ella camino a la final.

“Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares“, comenzó aclarando la cantante de Fanático. Entonces anunció: “Voy a nombrar como el primer salvado al artista que me atravesó con su voz esta noche, que es Alan Lez“.

Luego, la estrella pop reveló que salvaría a quien interpretó Un’estate italiana: “Es merecedora de pasar después de lo que hizo esta noche Iara Lombardi“. Por último, expresó: “No puedo evitar decir su nombre porque me fascina el cantante que es… Valentino Rossi“.

Finalmente, Nico Occhiato reveló quiénes son los participantes que obtuvieron mayor puntaje entre los votos de Soledad, Luck Ra y Miranda!. “El más votado por los coaches, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz”, anunció el conductor.

Nico luego confirmó que la segunda persona más votada fue Lola Kajt. “Quien sigue, por decisión de los coaches, es Giuliana Piccioni“, compartió Occhiato segundos después.

Por último, el conductor reveló quien zafaba y cuál era el primer eliminado de Los Rounds de La Voz Argentina: “Uno de ellos dos sigue en el Team Lali, el otro lamentablemente hasta acá llegó… Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia”.

No te pierdas el programa de este martes para conocer quién es el próximo team que se presenta en el talent show de El 9 Televida. Al término de Amor a Cualquier Precio en la pantalla más vista de Mendoza.