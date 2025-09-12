La Voz Argentina: Luck Ra y un gesto solidario que se dio a conocer y emocionó a todos

Luck Ra tuvo un gesto de solidaridad con uno de los participantes de su Team que se conoció este jueves y luego de una exultante presentación que llevó al artista y a su coach a reflexionar sobre el camino recorrido terminaron todos llorando y abrazados. Mirá lo que se vivió en El 9 Televida.

Todo se dio en el marco de la etapa de la segunda ronda de los Rounds de La Voz Argentina que comenzó este miércoles con Lali. Este jueves a la noche le tocó al equipo de Luck Ra. Todo se dio luego de que el cordobés escuchara cantar a Nicolás Behringer, uno de los participantes más queridos del certamen. La emoción y las lágrimas no se hicieron esperar en el talent show de El 9 Televida. Mirá.

El artista callejero ya emocionó a miles con su historia de vida sobre la pérdida temprana de sus padres y el tener que hacerse cargo de su hermana menor, y le había llegado el turno de presentarse en el Segundo Round con Nunca lo olvides, una canción de Airbag.

Después de cantar, Nico pidió la palabra para una dedicatoria especial. “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”, expresó el participante del Team Luck Ra.

El cordobés reconoció estar movilizado por lo que hizo Nicolás. “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”, declaró el cantante de cuarteto para Behringer.

Semanas atrás, Luck Ra le había regalado a Nico un teléfono celular para que pudiera trabajar mejor con sus redes sociales. En la emisión del lunes 11 de septiembre, el diálogo del cordobés con el participante lo tuvo llorando por primera vez en el ciclo.

“Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”, le contestó Nico a Luck Ra.

Quién quedó afuera

Tras las presentaciones solistas de cada artista, el cuartetero tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer.

Luego de la votación de Lali, La Sole y Miranda, Nico Occhiato dio a conocer que había un nuevo empate que Luck Ra tuvo que definir.

Como resultado de la performance del Team del cordobés, todo quedó así:

Thomas Dantas.

Nathalie Aponte.

Lucas Barros.

Emma Roach.

Federico Mestre.

Nicolás Behringer

Seguí todo el avance de La Voz Argentina en la pantalla de El 9 Televida.