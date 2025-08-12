La Voz Argentina: Lali escuchó una canción de ella y se largó a llorar

Este lunes comenzaron los knockouts en La Voz Argentina, y ni bien tuvo lugar la primera dupla de la noche del team Lali que la coach se emocionó hasta las lágrimas. Mirá lo que se vio en la pantalla de El 9 Televida.

Este lunes 11 de agosto en La Voz Argentina comenzaron los knockouts y ni bien la pantalla de El 9 Televida puso al aire a la primera dupla del team de Lali se vivió uno de los momentos más emotivos en lo que va de esta edición del talent show. Hasta ahora nunca habíamos visto a Lali llorar así de emoción.

El causante de semejante emoción en Lali fue, justamente, uno de los participantes de su equipo. Gabriel Franchelli tuvo la imponente tarea de cantar Del otro lado, una canción que su propia coach escribió hace más 10 años, y lo hizo de una manera que la dejó hecha un baño de lágrimas.

La estrella pop ya se había emocionado durante el coacheo, motivo por el cual se levantó de su banqueta para ir a abrazar al peluquero de perros. Luego, en el escenario principal, se largo a llorar en medio de la canción.

Lali se encargó de revelar el motivo de su llanto. “Me mató. Yo tenía 21 o 22 años cuando escribí esta canción y escucharla tan bien cantada por otra persona es verdaderamente emocionante”, dijo la cantante visiblemente emocionada.

Cazzu, co-coach de Luck Ra, elogió a los dos participantes del Team Lali pero se animó a decir que se inclinaba a favor de Lucas Rivanedeira, que interpretó la versión en español de The winner takes it all, de ABBA.

La devolución continuó con Soledad Pastorutti. “Con Gabriel vivimos un show de otro nivel, la canción le permitió lucir más. Con Lucas me pasó de sentir que me envolvía en un poncho y que me arropaba con su voz. No me animo a decir por quién me inclino porque los dos merecen seguir”, afirmó la folclorista. Sin embargo, su co-coach, El Chaqueño Palavecino, sí se inclinó a favor de Lucas.

“Les quiero agradecer estas dos perfos inolvidables antes de tomar una difícil decisión. Quien continúa en el Team Lali es Lucas”, expresó Lali luego de haber congeniado con Zoe Gotusso sobre cuál de los dos participantes seguiría en carrera en La Voz Argentina.

