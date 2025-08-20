La Voz Argentina en mood casorio: Confundieron un tema con otro y terminaron todos bailando arriba del ring

Un ocurrente y muy divertido momento tuvo lugar en medio de los Knockouts que se asemejó a un casamiento tuvo lugar en La Voz Argentina y se robó más de una carcajada en la audiencia de El 9 Televida.

La Voz Argentina no para de cautivar y de generar grandes momentos en la pantalla de El 9 Televida, como la improvisada fiesta de casamiento que tuvo lugar este martes a la noche y que dejó a todos con una gran sonrisa. Un mal entendido con una canción, luego de un Knockout del team Sole terminó con todo el jurado subiendo al ring a bailar y hasta hicieron un trencito. Mirá.

Todas las noches, los participantes de La Voz Argentina se suben al escenario a interpretar canciones que les propusieron sus coaches. En el primer Knockout de este martes, se enfrentaron Ezequiel Montagnino con La Bomba de Ricky Martin, y Rocío González, con Azúcar amargo, de Fey.

Al terminar de escuchar sus performances, Zoe Gotusso confesó que no conocía los temas y Luck Ra explicó que a él le pasó lo mismo con la canción de Fey. Ahí fue la confusión porque comenzaron a tararear el famoso tema de las españolas Azucar Moreno, Sólo se vive una vez; y ahí todo se desmadró.

En un momento, Nico Occhiato frenó todo y Soledad pidió La gota fría de Carlos Vives. Entonces, el conductor comentó: “Se armó el boliche en La Voz Argentina”. Al empezar a sonar, todos volvieron a bailar y hasta hicieron un trencito en el escenario y Occhiato hasta se sacó el blazer y lo empezó a revolear por el esenario cual poncho.

Mientras, los dos participantes que acababan de cantar no podían creer lo que veían frente a sus ojos. Era como ser parte de un casamiento de un famoso. Por suerte, luego de eso el programa recobró su pulso y retomó el carril que dejó a Ezequiel Montagnino en competencia.

Por las dudas, y para seguir divirtiéndote, no te pierdas ninguna emisión de La Voz Argentina. Este miércoles al término de Amor a Cualquier Precio, en El 9 Televida.