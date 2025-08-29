La Voz Argentina: El Team Miranda definió a sus participantes para la nueva etapa

Este jueves el equipo que conducen ale Sergi y Juliana Gattas definió a los cinco participantes que pasaron a la próxima etapa del talent show de El 9 Televida.

Este jueves el Team Miranda! de La Voz Argentina terminó de armar el listado de nombres que pasan a la próxima instancia del talent show de El 9 Televida. En el programa del miércoles sólo habían anticipado que Joaquín Martínez aseguraba su pase, anoche se completó el equipo. Mirá.

El equipo conducido por Ale Sergi y Juliana Gattas comenzó a desandar los Playoffs el miércoles, ese día, de los 11 participantes, sólo 5 alcanzaron a hacer su presentación y así, anunciaron que Joaquín Martínez seguía en el programa.

Minutos antes de que termine el programa del jueves, todos los participantes del Team Miranda! subieron al escenario, y los coaches comenzaron a anunciar los otros 4 artistas que seguirán en su equipo. “El primer salvado de hoy va a ser Thomás Guzmán“, confirmó Juliana Gattas. Luego, Ale Sergi reveló: “Vamos a salvar a Josué Cordero“.

Antes de revelar los últimos dos salvados, Juliana afirmó: “La rompieron todos, estuvieron todos muy bien y muy especiales, es muy difícil esto”. Entonces, Nico Occhiato les pidió que digan al siguiente salvado y los Miranda! bromearon con que querían estirar el momento. Luego, los coaches anunciaron que Sofía Verna es la cuarta salvada y finalmente compartieron: “El último salvado de nuestro team es Pablo Cuello“.

De esta manera, los Miranda! dejaron a decisión del público cuál será el destino de los otros 6 cantantes: Aimel Sali, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez.