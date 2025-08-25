La Voz Argentina: El Team Lali rompió el hielo en los Playoffs con un salvado, un olvido y muchas emociones

El team Lali fue el encargado de romper el hielo para dar inicio a los Playoffs en La Voz Argentina. En una noche con un salvado, un olvida y performances aún por ver, así se vivió este domingo en El 9 Televida.

Este domingo comenzaron los Playoffs en La Voz Argentina y el equipo encargado de romper el hielo en la pantalla de El 9 Televida fue el Team Lali. Con un salvado que avanza, un olvido de letra que dejó en evidencia los nervios de la instancia del talent show y muchas emociones a flor de piel, así se vivió todo.

Ya el viernes pasado el mismo conductor de La Voz, Nico Occhiato había anticipado algo de lo que se venía y que tuvo lugar este domingo en El 9 Televida. Según detalló, los 11 participantes de cada team se presentarán, cantando un tema cada uno. Tras escucharlos el coach deberá elegir a 5 de ellos para que sigan en su equipo. Mientras que, el resto tendrá la posibilidad de ser elegido con el voto del público, que salva a 3 artistas.

Entonces, este domingo contó que en primer lugar, cantaban los participantes del Team Lali y explicó: “Hoy cantan siete y mañana cantan los que faltan. Hoy Lali va a tener que salvar a uno de esos siete, y mañana vas a tener que decidir los cuatro que te falta salvar”. A lo que Soledad aclaró que los cuatro participantes que deberá elegir el martes, serán de los 10 que quedan.

Uno de los momentos más álgidos de la noche se dio cuando Iara Lombardi subió al escenario para cantar Vuélveme a querer de Cristian Castro. En un momento la artista dejó de cantar, pero los coaches la incentivaron a que siguiera.

Al terminar la canción, Lali fue corriendo a abrazarla, y expresó:“¡Vamos! Arriba, che, qué hermosa”. Entonces, Iara confesó que estaba muy nerviosa, pero los coaches le preguntaron realmente qué sucedió, ya que estaba sonando muy lindo.

Rápidamente, Soledad comentó: “Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”.

Luego de escuchar a los siete participantes, Lali expresó: “¿Qué querés que haga negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno”.

“El primer salvado o la primera salvada esta noche del Team Lali es Valentino“, anunció la coach y todos fueron a abrazar al participante que pasó a la siguiente etapa de La Voz Argentina. Entonces, Lali comentó: “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado merece”.

Para conocer a qué otros participantes decide salvar Lali, no te pierdas La Voz Argentina, este lunes al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.