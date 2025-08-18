La Voz Argentina despidió a Ambrosio Cantú, el último mendocino que quedaba en carrera

La última esperanza para Mendoza en La Voz Argentina quedó eliminada este domingo en uno de los Knockouts del Team Lali. Mirá cómo se vivió todo en la pantalla de El 9 Televida.

Ambrosio Cantú era la esperanza de Mendoza para seguir presente en La Voz Argentina. Este domingo luego de cantar un tema de Luis Miguel en los Knockouts del Team Lali, el mendocino dejó el talent show de El 9 Televida, y así la tierra del sol y del buen vino sólo mira de visitante el programa más visto del país.

Ambrosio Cantú es un nombre conocido en la pantalla de El 9 Televida, es que este joven mendocino fue furor en la edición de España de Got Talent al quedar como finalista. Y ahora, fue una de las joyas del equipo que formó Lali Espósito en la edición actual de La Voz Argentina. Sin embargo, todo esto no fue suficiente para que el artista pudiera seguir en carrera.

En su performance de este domingo a la noche el mendocino cantó Yo te necesito de Luis Miguel. Y aunque recibió aplausos y una buena devolución del jurado del talent show, en la otra esquina del cuadrilátero estaba Lucio Casella con Total eclipse of the heart.

La decisión para Lali no estuvo fácil porque ambas presentaciones estuvieron “medias flojas” a decir de Miranda y Luck Ra. Quienes destacaron que en esta instancia del programa había errores que ya no se podían dejar pasar.

“Me jugaron los nervios una mala pasada, estoy generalmente acostumbrado a cantar en inglés también. Soy una persona que me cuesta salir del cascarón, pero acá estoy… seguiré persiguiéndolo y enfrentándolo”, expresó el mendocino antes de despedirse luego de que Lali se inclinara en favor de Casella.

Para conocer cómo se arman los equipos de cara a la final que se acerca cada vez más, no te pierdas La Voz Argentina este lunes al término de la historia de amor que paraliza a todo el país, Yali Çapkini, o más conocida como Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.