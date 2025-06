La Voz Argentina: Camila Rizo Avellaneda transformó su dolor en canción y conquistó al jurado en las audiciones a ciegas

Camira, como le dicen, carga a su corta edad con una dura historia en sus espaldas. Supo transformar todo ese dolor en canción y cuando se subió al escenario de La Voz Argentina el jurado no se pudo resistir. Mirá.

Camila Rizo Avellaneda llegó al escenario de La Voz Argentina 2025 desde Concordia, Entre Ríos. La joven cantó un tema de cumbia que enloqueció al jurado en la audición a ciegas del día martes que se vio en El 9 Televida, pero los terminó de conquistar a todos cuando contó la durísima historia de vida que la llevó a encontrar en la música su refugio.

Antes de subirse a cantar, Camira, como la apodan todos, le contó su historia al conductor de La Voz Argentina, Nico Occhiato. “Empecé a cantar a los 10 años en eventos solidarios, en un concurso de talentos. Empecé a cantar después de la muerte de mi hermano, Andrés. Él tenía 18 años y lo mataron para robarle el celular en un hecho de injusticia. Fue en Concodria. Dos motochorros”, relató la chica.

La cantante -que lleva el mote de Camira por una abreviación de su nombre y porque las últimas dos letras refieren a la República Argentina- explicó además que su hermano fallecido siempre la apoyó y le dio un voto de confianza para que persiga su sueño con la música.

Beatriz, madre de la participante de La Voz Argentina, fue indagada por Nico acerca de cómo se sigue en la vida luego de semejante hecho doloroso. “Si no tuviese a Dios en mi corazón… no habría podido. Hay que transformar el dolor en amor. Si a toda esta tragedia le agregás odio y rencor, la vida sería muy fea”, contestó ella.

“La música me ayudó mucho. No sé si a superarlo pero sí a salir un poco del dolor que estábamos pasando todos”, agregó Camila, que se especializa en cantar cumbia y melodías alegres.

La cantante además reveló la gran coincidencia que hubo cuando se confirmó que iba a estar en La Voz Argentina: “Me llamaron el 28 de marzo, el día del cumpleaños de Andrés. Ese día él hubiese cumplido 28 años”.

A la hora de la verdad, Camilasubió al escenario e interpretó el clásico “Amor de tres”, del grupo Aroma. Su tono melancólico y su peculiar estilo lograron capturar la atención del jurado, aunque no todos giraron la silla: Lali Espósitofue la única que no pulsó el botón, mientras el resto del jurado quedó cautivado por la potencia y la historia de la joven. Soledad Pastorutti la interpeló preguntándole quién la impulsaba a cantar, y Camila recordó a su padre, otro referente importante en su vida y en su vocación artística, aunque en la actualidad tampoco esté presente. “Canto por mi familia y por Andrés, que siempre creyó en mí y me apoyaba desde que era muy chiquita”, resumió con emoción.

Acá te dejamos su paso por La Voz Argentina.

