La Voz Argentina: Así quedaron los equipos de Lali, Luck Ra, Miranda y La Sole que se preparan de cara a la final

El talent show de las noches de El 9 Televida terminó agosto definiendo los equipos de cada uno de los coaches, de cara a la final que se estima será a fines de septiembre. Mirá cómo quedó todo en La Voz Argentina, edición 2025.

La Voz Argentina, este domingo 31 de agosto, dio por finalizada la etapa de los Playoffs y definió, por medio del voto del público, cómo quedaron conformados cada uno de sus equipos de cara a la final del talent show de las noches de El 9 Televida. Los 33 participantes se preparan para las últimas semanas de competencia.

Los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luck Ra tienen ocho integrantes cada uno, mientras que el de Miranda! tiene nueve, ya que Leandro Colman se sumó tras superar la etapa de El regreso, la competencia que llevó adelante Karina La Princesita junto a Sofi Martínez, en esl stream del canal de las pelotas.

Este domingo cantaron los cuatro artistas elegidos por Karina La Princesita en La Voz, el regreso. Allí los participantes eliminados tuvieron una segunda oportunidad con la quinta coach, quien escogió a los mejores para tener una nueva performance en el escenario principal.

Luego de las interpretaciones de cada uno, el público decidió al ganador del repechaje. Con más de 250 mil votos en total, el participante elegido por la gente fue el formoseño Leandro Colman. Además, el triunfador tenía el privilegio de elegir a su nuevo equipo. El cantante, después de pensarlo por algunos minutos, escogió ser parte del Team Miranda!.

Además, el conductor Nico Occhiato reveló quiénes fueron los artistas salvados por el público en cada team. Vale destacar que los tres participantes más votados de cada equipo pasaron a la siguiente ronda. Ahora comienza una nueva etapa en La Voz Argentina: los Rounds, que enfrentará entre sí a los integrantes de cada team para acercarse a la esperada definición del certamen.

Team Lali

Lali Espósito había decidido luego de los Playoffs que Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo pasaban a la próxima etapa. Este domingo el público sumó a Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi.

Team Miranda!

Ale Sergi y Juliana Gattas habían decidido luego de los Playoffs que Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello pasaban a la próxima etapa. Este domingo el público eligió a Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali para que continuran.

Team Luck Ra

El cantante de cuarteto había decidido luego de los Playoffs que Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre continuaban hacia la próxima etapa. Así, este domingo a la noche en El 9 Televida, Nico Occhiato reveló que los 3 artistas más votados de esos 6 del Team Luck Ra fueron Nicolás Behringer, Enrique & Tomás Olmos, y Eduardo Desimone.

Team Sole

Soledad Pastorutti había decidido luego de los Playoffs que Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González continuaban hacia la próxima instancia de la competencia. Y Mauricio Tarantola & Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales, fueron los nombres más votados por la gente este domingo para que siguieran en carrera.

No te pierdas el inicio este 01 de septiembre de Los Rounds, al término de Yali Çapkini en El 9 Televida.