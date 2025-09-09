La Voz Argentina: Así fue la noche de Rounds en el Team Soledad

Este lunes se llevó a cabo la primera ronda de Rounds para el Tema Soledad en La Voz Argentina. En una noche cargada de emociones en donde los participantes se midieron y la cantante tuvo que tomar decisiones difíciles, así se resolvió todo. Mirá.

La semana pasada comenzaron los Rounds en La Voz Argentina, y este lunes fue el turno de la primera ronda del Team Soledad. En una noche cargada de emociones, los ocho participantes del equipo de la folclorista del talent show de El 9 Televida lo dejaron todo en escena y así se resolvió todo. Mirá quiénes siguen en carrera a la final y quién dijo adiós.

Luego de escuchar las interpretaciones, Soledad Pastorutti tuvo que seleccionar a tres concursantes para continuar en el programa. Los otros cuatro fueron evaluados por el resto del jurado: Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, quienes definieron su continuidad a través del puntaje.

La primera en ser elegida por la cantante de folklore fue Valentina Otero, quien interpretó Tráfico por Katmandú, de Fito Páez. A continuación, anunció que seguía en carrera Violeta Lemo, que se destacó por su versión de La extraña dama, de Valeria Lynch.

La tercera salvada por Pastorutti fue Milagros Gerez Amud, quien emocionó con La flor de la canela, de Chabuca Granda. Luego, los coaches decidieron que Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales también continuaban en el reality.