La Voz Argentina: Alta tensión en el Team Lali luego del tercer round ¿quién quedó afuera?

Momentos decisivos y de mucha tensión se vivieron en La Voz Argentina este jueves. Mirá a quiénes salvó Lali.

Este jueves comenzó la tercera ronda de Rounds en La Voz Argentina. La encargada de romper el hielo fue Lali. En primer lugar, se realizaron las batallas, donde se enfrentaron Iara Lombardi con Valentino Rossi, Giuliana Piccioni con Jaime Muñoz y Alan Lez con Rafael Morcillo. En una emocionante y estresante noche que se vio en Mendoza a través de la pantalla de El 9 Televida, mirá cómo la coach eligió armar su equipo de cara a la final.

Por decisión de Lali Espósito, pasaron a la siguiente etapa Valentino, Giuliana y Alan, mientras que Iara, Jaime y Rafael debieron volver a cantar y ser puntuados por el resto de los coaches. Finalmente, luego de escucharlos a los tres, Nico Occhiato reveló quiénes son los que seguirán en el programa y quién se quedó afuera del certamen, por el puntaje recibido.

“Quien se mete en la próxima instancia de La Voz Argentina, quien obtuvo el puntaje más alto esta noche de Luck Ra, Miranda! y la Sole, quien sigue en el Team Lali es Jaime Muñoz“, anunció el conductor.

Posteriormente, Occhiato reveló que Iara Lombardi sigue en el talent show de las noches de El 9 Televida, mientras que Rafael Morcillo es el nuevo eliminado.

Rápidamente, Lali fue a abrazar al artista y pidió un aplauso para él. En ese momento, Rafael pidió decir unas palabras, le agradeció a la producción y cerró diciendo: “Gracias a este gran equipo que la va a sacar campeona, me lo prometieron”.

Así quedó conformado el Team Lali tras el 3° Round en La Voz Argentina:

Valentino Rossi.

Giuliana Piccioni.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Jaime Muñoz.

