La Voz Argentina: El team Miranda! y La Sole ya tienen a sus semifinalistas

El talent show de las noches de El 9 Televida achica equipos de cara a la semifinal. Mirá cómo quedaron los equipos de la Sole y el dúo que conforman Ale Sergi y Juliana Gattas.

Este martes en La Voz Argentina el team Miranda! y el team Soledad terminaron de definir a sus participantes de cara a la semifinal, que es la próxima instancia que llegará a la pantalla de El 9 Televida. Lali y Luck Ra hicieron lo propio en la emisión que se vio el lunes. Con la final encima ya no resta casi nada para conocer al artista argentino o a la artista argentina que se consagre como “La Voz Argentina”.

Con el promedio de los votos de todos los coaches se definió quiénes son los dos semifinalistas y quiénes quedaron eliminados.

La gala de cuartos de final se desarrolló bajo un sistema de votación en el que todos los coaches votaron con puntajes del 1 al 10 a cada participante mediante tablets. Los dos concursantes de cada equipo con mayor puntaje avanzaron a la semifinal, mientras que los otros quedaron eliminados.

El equipo de Miranda! abrió el juego con cuatro interpretaciones que pusieron la decisión en modo “complejo”. Eugenia Rodríguez emocionó al jurado con su interpretación de “The Impossible Dream”, mientras que Emiliano Villagra sorprendió con “Universo paralelo”, de La K’onga. Joaquín Martínez apostó por el rock con “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta, y Pablo Cuello eligió “Mi vieja”, de Pappo’s Blues. Tras las actuaciones, la escribana ingresó al estudio con el sobre que contenía los nombres de los semifinalistas. Occhiato anunció primero a Rodríguez y luego a Villagra como los clasificados.

El Team Soledad también vivió una definición reñida. Milagros Gerez Amud deslumbró con la milonga “Baldosa floja”, mientras que Violeta Lemo interpretó “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel. Luis González optó por la balada “Volverás”, de Ricky Martin, y el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola presentó “Zamba del carnaval”, de Pedro Aznar. Tras la votación de los coaches, Gerez Amud y Lemo se convirtieron en semifinalistas.

La semifinal se celebrará el miércoles 8 de octubre, en donde los ocho semifinalistas —dos por cada equipo— volverán a presentarse ante el jurado. El sistema de definición será por puntaje: tras cada actuación, los coaches evaluarán a los participantes, y el de menor puntaje en cada equipo quedará eliminado. Los cuatro mejores accederán a la gran final, donde no solo competirán por el título, sino también por premios significativos. El ganador recibirá 70 millones de pesos y un contrato con Universal, mientras que el segundo, el tercero y el cuarto obtendrán 30 millones, 15 millones y 5 millones respectivamente.