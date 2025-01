La viuda negra ataca de nuevo en ‘Pasión Prohibida’, mirá quién es su próxima víctima

Hay cosas, o personajes en este caso, que no cambian y Şahika es uno de ellos. Llena de odio y sed de venganza despliega toda su maldad en ‘Pasión Prohibida’ y se cobra una nueva víctima en Canal 9 Televida, mirá de quién se trata.

Şahika ya había dados señales más que claras de lo que era capaz. Su salida de ‘Pasión Prohibida’ estuvo, justamente, marcada por un hecho marcó de suspenso la siesta de Canal 9 Televida cuando intentó envenenar a Halit y toda su familia. Sin embargo, y como dice el dicho “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, fue el mismo empresario quien trajo de regreso a esta mujer, que esta vez, sí se cobrará la vida de uno de los personajes de ‘Yasak Elma’, averigua de quién en esta nota.

En los próximos episodios de ‘Pasión Prohibida’, y sin previo aviso, uno de los personajes muere. Si, así como lees. Cae muerto así de la nada. La explicación oficial es que el hombre muere de un infarto. Ender está especialmente shockeada, ya que el día anterior ella misma había estado hablado con él.

Yildiz, su madre e incluso Halit no puede creer lo que ha sucedido. Pero no sólo la noticia de la muerte de Nadir los impactará sino que, además, Ender y Yildiz se enteran de otra inesperada noticia: Nadir estaba casado. ¿Cómo puede ser eso? Si hace nada pretendía comprometerse con la madre de Halit Can. ¿Quién será la viuda de Nadir? Además, dicha mujer, heredaría toda su fortuna, ya que era millonario.

Todos están expectantes por descubrir la identidad de la mujer desconocida de Nadir, y cuando aparece… no salend e su asombro al descubrir que es: Şahika. La mujer llega vestida de negro y con el rostro desconsolado, se presenta en el funeral de Nadir afirmando que es la viuda del millonario.

¿Cómo reaccionarán todos? ¿Qué sucederá? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de ‘Yasak Elma’ en Canal 9 Televida.