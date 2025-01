¿Quién lo diría? : Al final Yildiz termina salvando a Ender en ‘Pasión Prohibida’

Ender se decide a ayudar a Yildiz, aún poniéndose ella en riesgo. Si Nadir sabe que fue ella quien lo traicionó se le puede complicar la cosa… así avanza ‘Yasak Elma’ en Canal 9 Televida.

Ender una vez más; esta vez, como una oportunidad vital de escape para Yildiz. ‘Pasión Prohibida’, el drama turco de las siestas de Canal 9 Televida, acaba de ponerse de cabeza.

Halit se acaba de enterar que perdió toda su fortuna. Por su lado, Yildiz, ya divorciada del empresario, acaba de hacer el negocio de su vida y pasó a ganar una fortuna. En medio una propuesta de matrimonio que la pone a la joven Yilmaz contra las cuerdas, pero llega Ender con la solución. ¿De qué se trata? Para saberlo, vas a tener que seguir leyendo esta nota de elnueve.com

Nadir llevaba semanas presionando a Ender para que convenza a Yildiz de casarse con él. La hermana de Caner sabía que lo que le pedía era imposible, pero aun así ha tenido que darle esperanzas, ya que la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia si no hacía lo que le pedía.

Harta de la situación y asustada por lo que le pueda pasar, Ender ha decidido quedar con Yildiz para contarle que Nadir la ha estado amenazando y mostrarle su verdadera cara. Aunque delante de ella finge ser un caballero, por detrás actúa de una manera mucho más rastrera.

A Yidliz le cuesta creer que Nadir sea así, pero al ver a su amiga asustada, se ha dado cuenta de que habla enserio y se le ha ocurrido una idea para poner fin a sus amenazas: le entregará una foto comprometida de Nadir que robó del celular de Halit en su momento.

“Si se la enseñas a Nadir y le dices que me la has robado, podríamos resolver esto”, sugiere la joven Yilmaz. Ender está de acuerdo: sabe que Nadir no lo podrá creer cuando descubra que Yildiz guardaba ese as bajo la manga. No es la adorable mujer que él se imagina.

¿Conseguirán librarse de este personaje siniestro? Para saberlo, no te queda más que seguir cada uno de los episodios de ‘Yasak Elma’ en Canal 9 Televida.