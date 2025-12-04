La vida de Suna y un embarazo lo cambian todo en Amor a Cualquier Precio

El suceso turco de las noches de El 9 Televida, Yalı Çapkını, vive momentos de intenso dramatismo. Ferit, Seyran y Suna quedan en medio de una balacera. La vida de los 3 corre peligro, pero una noticia de embarazo lo cambia todo. Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio.

Un violento ataque armado sacudió a la familia Korhan en Yalı Çapkını. La tensión en la novela turca de las noches de El 9 Televida alcanza niveles inesperados cuando Abidin y Karam irrumpen desde el muelle y abren fuego contra la mansión, hiriendo gravemente a Ferit, Seyrán y Suna en pleno anochecer. Los tres quedan gravemente heridos y cuando llegan al hospital, una noticia de embarazo lo cambia todo. Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio.

La tragedia volvió a golpear a la familia Korhan cuando Abidin y Karam ejecutaron un plan para atacar la mansión desde el mar. Con sus hombres, rodearon el muelle y abrieron fuego sin medir las consecuencias. En la terraza, Ferit, Seyrán y Suna quedaron atrapados en medio de los disparos. Los tres cayeron heridos y fueron trasladados de urgencia a una clínica, donde Suna resultó ser la más comprometida.

Mientras los médicos corrían para salvarla, una revelación inesperada cambió el panorama: Suna está embarazada. La noticia sorprendió a todos, intensificando el miedo y la culpa en Esme y Kazım, quienes sintieron que habían fallado en proteger no solo a su hija, sino también al nieto que desconocían.

El caos desatado por la emboscada también hundió a Abidin en una espiral de arrepentimiento. Él creía que el ataque sería solo una advertencia, un susto para los Korhan, pero su hermano Karam llevó el plan al extremo, dispuesto a matar. Fuera de sí, y tras enterarse por teléfono de que Suna estaba en plena cirugía, Abidin casi le dispara a Karam en un acto impulsivo. La intervención de Çiçek evitó una tragedia aún mayor.

Desesperado por saber la verdad, Abidin se infiltra en la clínica. Allí toma por sorpresa a Gülgün, exigiéndole información. Ella no solo le contó el estado crítico de Suna, sino también el embarazo, revelación que quebró por completo al hombre. La madre de Ferit, devastada por lo ocurrido, lo maldijo con dureza: había disparado contra la familia que lo acogió y puesto en riesgo a su propia esposa y al bebé en camino.

Derrumbado, Abidin salió de la clínica, donde los hombres de la “Gran Dama” lo recogieron para llevarlo a una casa de campo. Sin embargo, Kazım lo siguió de cerca, consumido por la furia. Al enfrentarlo, sacó un arma, decidido a terminar con la vida de su yerno. Y mientras el caos se expande, el destino de Suna —y de todos— pende de un hilo.

