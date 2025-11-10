La verdad detrás de la salida de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity

Desde la semana pasada que los rumores sobre la desvinculación de la compañera de vida del jugador de la selección de fútbol, Enzo Fernández, van y vienen. Acá te contamos los verdaderos motivos de su salida de MasterChef Celebrity.

Desde el miércoles pasado los rumores sobre la salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity no aflojan, y todo indica que no van a disminuir porque de hecho se confirmó que así será, lo que transforma el rumor en noticia. Fue en otro de los programas de El 9 Televida, en A la Barbarossa, en donde la mujer habló y explicó todo.

Previo al rumor que hablaba de la salida de Eugenia Tobal del reality de El 9 Televida, se dijo que Cervantes dejaba MasterChef Celebrity por “problemas con la conductora”. Sin embargo, la misma afectada desmintió que Wanda haya tenido algo que ver.

“No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”, expresó con serenidad, en referencia a los comentarios que aseguraban que Wanda le habría enviado mensajes privados a Enzo Fernández. Valentina explicó que su salida del programa fue una decisión familiar y contractual: “Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”.

En ese sentido, la influencer y cocinera amateur sostuvo que los rumores no afectaron su relación de pareja. “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”, comentó con humor, dejando entrever que confía plenamente en su pareja. También remarcó que no tuvo ni tiene relación personal con Wanda Nara: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”.

La aclaración llegó después de que trascendieran versiones sobre una presunta tensión entre ambas durante las grabaciones del reality. Sin embargo, Valentina mantuvo un perfil bajo y se enfocó en su desempeño en la competencia, donde se destacó por su simpatía y buena mano en la cocina. Su decisión de abandonar el ciclo ya estaba pactada desde hacía semanas, tal como había adelantado Gustavo Méndez, quien contó que su salida formaba parte de un acuerdo contractual previo.

Por su parte, Wanda Nara también se refirió recientemente a la polémica y negó cualquier tipo de conflicto, asegurando que todo fue un invento mediático. En un tenso pero divertido cruce, la mediática le aclaró a Valentina que los rumores son falsos en el medio del programa.

De esta manera, Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity dejando en claro que su relación con Wanda Nara es cordial, aunque distante, y que su prioridad sigue siendo su familia. “Enzo me extraña y a los cuatro nos encanta estar juntos”, concluyó.