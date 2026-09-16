La verdad detrás de la expulsión de L-Gante de MasterChef Celebrity: faltazos, la causa judicial y el enojo de Wanda Nara

Aunque figuraba entre los primeros confirmados para las hornallas de MasterChef Celebrity, la producción tomó la drástica decisión de desvincularlo de la competencia que se emitirá por El 9 Televida. Hoy se conocieron los detalles.

La previa de MasterChef Celebrity no da tregua y suma un capítulo de tensión extrema antes de su esperado estreno. Tras la confirmación de Mike Amigorena como la última incorporación al certamen en la pantalla de El 9 Televida, salieron a la luz las verdaderas y escandalosas razones que llevaron al canal a echar a Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

Este miércoles 16 de septiembre, el periodista Ángel de Brito contó con lujo de detalles en LAM los detrás de escena que provocaron la desvinculación inmediata del referente de la Cumbia 420.

Faltazos, desplantes y allanamientos: el combo que detonó su salida

Lejos de tratarse de una desvinculación de común acuerdo, De Brito dejó en claro que la medida fue una bajada de línea tajante por parte de las autoridades de la señal debido a una acumulación de faltas graves:

Incumplimientos profesionales: L-Gante no asistió a las clases obligatorias de gastronomía para participantes, plantó a la producción en la sesión de fotos oficiales y dejó de responder los llamados del equipo. “No está apto para estar en un programa diario que exige extensas jornadas de grabación” , señalaron.

Complicaciones judiciales: En paralelo, el cantante enfrenta una causa por presuntas amenazas con armas tras la denuncia de una vecina de General Rodríguez. La Justicia ordenó tres allanamientos, incluyendo uno en su vivienda del country Terravista.

“Por varias cosas, no solo esta nueva causa o el tema de las armas. Plantó las fotos y no le contesta a los productores. La realidad es que lo bajó el canal”, sentenció De Brito.

La furia de Wanda Nara y los intentos desesperados de retenerlo

La decisión cayó como una bomba dentro del equipo de producción y afectó directamente a Wanda Nara, conductora del envío y figura muy cercana al cantante. Según precisaron en el ciclo de espectáculos, la empresaria intercedió enérgicamente ante las autoridades para evitar que sacaran a Valenzuela del elenco.

“Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan. Rompió los quinotos para que esté, pero fue una decisión tomada del canal sacarlo del programa”, aseguró Ángel.

Por su parte, Nora Colosimo, madre de la conductora y panelista invitada del programa, reveló que intentó comunicarse con su hija tras la noticia pero que no obtuvo respuesta por el hermetismo de las grabaciones. Además, confirmó que la familia de L-Gante se mostró desconcertada por el desenlace, ya que el músico estaba entusiasmado con el proyecto.

Toda la trastienda de los famosos, las polémicas de la televisión y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity los encontrás en elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.