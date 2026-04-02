La venganza más cruel de Timur: quiere quitarle la custodia de Umay a Bahar por puro despecho

La guerra entre Bahar y Timur ha cruzado un límite sin retorno en la pantalla de El 9 Televida.

La guerra entre Bahar y Timur ha cruzado un límite sin retorno en la pantalla de El 9 Televida. Lo que comenzó como una separación conflictiva se ha transformado en una persecución legal despiadada: el cirujano ha iniciado los trámites para quitarle la custodia de su hija, Umay, pero no por un genuino deseo de paternidad, sino como un castigo hacia su exesposa.

El detonante de esta furia es ver a Bahar rehaciendo su vida junto a Evren. Incapaz de aceptar la felicidad de la mujer a la que tanto daño hizo, Timur ha diseñado una estrategia judicial que busca atacar la vulnerabilidad de la doctora.

Una estrategia basada en la salud y el dinero

El plan de Timur y su abogado es tan brillante como malintencionado. Intentarán presentar a Bahar (interpretada por Demet Evgâr) como una “madre enferma”, utilizando sus dos trasplantes de hígado como una supuesta incapacidad para cuidar a la menor. Mientras tanto, el cirujano planea venderse ante la justicia como el “padre ejemplar” que donó parte de su órgano para salvarla, omitiendo todas las infidelidades y maltratos previos.

A esto se le suma la asfixiante situación financiera de la protagonista. Tras recuperar su mansión, Bahar debe enfrentar:

La pesada hipoteca de su hogar.

Una pensión mínima por Umay .

Las deudas derivadas del anillo de pedida de Seren.

“Si quiere a Evren, que me deje a mi hija”

La confesión de Timur a su abogado dejó al descubierto su verdadera intención: “Si Bahar quiere seguir con Evren, que se quede con él… pero que me deje a mi hija”. Estas palabras confirman que la pequeña es utilizada como un trofeo de guerra emocional.

Por su parte, la abogada de Bahar ha sido honesta con ella: aunque cuenta con su apoyo total como mujer y madre, el panorama es extremadamente delicado. ¿Podrá la doctora conservar lo que más ama en el mundo o el despecho de Timur logrará su cometido?