La venganza de Yildiz se apodera de Pasión Prohibida

Del dolor a la venganza total. Así se viene Pasión Prohibida en Canal 9 Televida. Yildiz no está dispuesta a dejar pasar la traición de Çağatay y Kumru.

Yildiz descubrió que Çağatay y Kumru eran amantes. Esta traición lo cambia todo en Pasión Prohibida. El dolor transmutado en venganza será el nuevo motor que empuje y sostenga lo que va a llegar a la novela de las siestas de El 9 Televida y que servirá de terreno fértil para el final de la serie que ya empieza a asomar.

Después de pensar queno desconfiaría de su marido sin motivos, todo cambia en la vida de Yildiz. Siguiendo sus sospechas, que comenzaron a crecer en el mismo instante en el que recibió el mensaje de texto que le advertía de la traición, descubre que Çağatay y Kumru son amantes, pero lejos de actuar con impulsividad y en un arranque de ira, la mujer elige pensar friamente sus pasos a seguir.

Yıldız llega completamente destrozada al despacho de una prestigiosa abogada para pedirle ayuda: está decidida a divorciarse de Çağatay. Además de una compensación económica, quiere vengarse de su marido y su amiga por haberse burlado de ella de esa manera tan cruel.

Con bastante tino la abogada le ha recordado que no debe culparse porque ella es inocenteen esta situación. “Yo no merecía lo que me han hecho, pero ellos se merecen todo lo que les voy a hacer”, reconoce Yildiz frente a la abogada, dejando en claro que pondrá en marcha sun plan de venganza.

Aceptando su caso, la abogada le ha pedido que guarde silencio hasta que tenga pruebas que confirmen la relación secreta de los amantes. Mientras tanto, deberá actuar con discreción y no contarle a nadie para evitar que sus planes salgan mal.

Después de salir del despacho de la abogada, Yıldiz se ha presentado en la mansiónde Doğan para invitarlo a él y a su hija Kumru a cenar en su mansión.

En un primer momento, Kumru se ha negado, diciendo que estaba cansada, pero Doğan quería hablar de algo importante con Çağatay y, finalmente, aceptan invitación.

Antes de marcharse, Yıldız aproceha para lanzar una indirecta a Kumru, insinuando que ha despertado a la realidad, dejando a la joven perpleja sin entender sus palabras.

¿Qué le dice y qué sucede? Para saberlo, te invitamos a seguir mirando los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.