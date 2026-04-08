La UNCUYO abre la convocatoria para solicitar bonos de puntaje a sus egresados por primera vez

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) lanzó una convocatoria clave para aquellos profesionales que deseen dar sus primeros pasos en la docencia.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) lanzó una convocatoria clave para aquellos profesionales que deseen dar sus primeros pasos en la docencia. A través de la Junta Calificadora de Méritos, se informó que se abrirá el proceso para solicitar el bono de puntaje de educación media por primera vez, un requisito indispensable para desempeñarse en las escuelas secundarias dependientes de la universidad.

Fechas y modalidad

El proceso será totalmente online para facilitar el acceso a todos los interesados. El plazo para realizar la postulación comenzará el próximo lunes 13 de abril y se extenderá hasta el lunes 20 de abril.

Requisitos y documentación a presentar

La convocatoria está dirigida a egresados de todas las carreras de la UNCUYO. Para completar la inscripción de forma exitosa, los aspirantes deberán cargar en la plataforma la siguiente documentación en formato PDF:

DNI: Frente y dorso (se recomienda unificar ambas imágenes en un solo archivo).

Certificado analítico: Se deben subir todas las páginas de los títulos obtenidos (profesorados, licenciaturas o títulos profesionales).

Aclaración importante: No se deben incluir analíticos de posgrado, a menos que se trate de ciclos de formación pedagógica (profesorados).

Paso a paso para la inscripción

Creación de usuario: Ingresar al sitio oficial de Preinscripción de la Junta Calificadora y seleccionar “Nuevo usuario”. Es fundamental utilizar un correo electrónico válido y recordar la contraseña. Carga de datos: Una vez dentro del sistema con el DNI (sin puntos) y la clave, completar todos los campos obligatorios del formulario. Envío de archivos: Subir los PDF del DNI y el analítico (asegurarse de que sean legibles). Confirmación: Al finalizar, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación. En caso de no recibirlo, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado (SPAM).

Dudas y consultas

Para aquellos que presenten inconvenientes técnicos o dudas sobre la documentación, la Junta Calificadora de Méritos puso a disposición el correo electrónico: juntacalificadora@uncuyo.edu.ar.

Esta es una oportunidad fundamental para los graduados que buscan ingresar al sistema educativo de las secundarias universitarias de Mendoza, un ámbito de gran prestigio en la provincia.