La trayectoria que convirtió a Chuck Norris en una leyenda eterna

Detrás del actor de acción más famoso existió un hombre que construyó su destino paso a paso, desde las bases militares en Corea hasta los sets de filmación más importantes de Hollywood.

La noticia de la muerte de Chuck Norris a los 86 años sacudió al mundo, pero su verdadera historia comenzó mucho antes de los memes y las cámaras. Detrás del actor de acción existió un hombre que construyó su destino paso a paso, desde las bases militares en Corea hasta los sets de filmación más importantes de Hollywood. Esta fue la trayectoria que lo hizo inmortal.

El origen: De Carlos Ray a “Chuck”

Todo empezó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Destinado a Corea del Sur a finales de los años 50, el joven Carlos Ray Norris descubrió el Tang Soo Do. Lo que comenzó como un entrenamiento militar se convirtió en una pasión que lo llevó a ser siete veces campeón mundial de karate en peso medio. Fue en esa etapa donde ganó el apodo de “Chuck” y comenzó a abrir sus propias escuelas de artes marciales en California.

El encuentro que lo cambió todo

¿Cómo llegó un karateca a ser actor? El primer empujón lo dio su alumno Steve McQueen, quien lo alentó a probar suerte en el cine. Pero el momento bisagra de su carrera ocurrió en 1972. Su amigo Bruce Lee lo invitó a participar en “El Furor del Dragón”.

Aquel duelo final en el Coliseo Romano entre Norris y Lee quedó grabado como la mejor escena de lucha de la historia. Aunque en la ficción Norris perdió, en la realidad ganó el pasaporte directo al estrellato. Hollywood encontró en él al héroe de acción perfecto: disciplinado, letal y con una presencia magnética.

El ícono de los 80 y 90

A partir de allí, su fama se volvió imparable. Norris se especializó en interpretar al “lobo solitario” que hacía justicia por mano propia. Películas como Missing in Action (Desaparecido en combate) y The Delta Force lo consagraron como la cara del cine bélico y de rescate.

Sin embargo, el éxito masivo en los hogares argentinos llegó con Walker, Texas Ranger. Durante 8 temporadas, el Ranger Cordell Walker se convirtió en el símbolo de la ley y el orden, consolidando a Chuck como una figura familiar y respetada por generaciones de mendocinos que seguían sus hazañas cada tarde.

La invención del mito digital

Lo que terminó de cimentar su lugar en la historia no fue una película, sino internet. A mediados de los 2000, nacieron los “Chuck Norris Facts”, una serie de frases satíricas que le atribuían poderes divinos. Lejos de ofenderse, Chuck abrazó este fenómeno con humor, entendiendo que su imagen de hombre invencible ya pertenecía a la gente.

Chuck Norris no solo actuó de héroe; vivió como uno, dejando un legado que, al igual que sus patadas giratorias, seguirá resonando por siempre.