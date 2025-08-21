La Traición y ¿un guiño al fandom argentino o qué?

En el capítulo que este jueves se emitió en El 9 Televida de La Traición, la nueva novela turca de las siestas de Mendoza llamó la atención una escena que tuvo como protagonista a Oylum y a Tolga en donde se ve que llegan a un sitio que hasta tiene un cartel que anticipa el ingreso a una Milonga. ¿Un guiño al fandom argento o qué? Mirá.

No es la primera vez que una novela turca muestra una escena en donde el tango esté presente. Es un recurso que estuvo presente en Eda y Serkan, y al que también hizo referencia Melis Sezen cuando elnueve.com la entrevistó en el marco de su participación en Traicionada. Al parecer, y por lo que la actriz que hizo de Derin en Sadakatzis, explicó, la melodía y la música rioplatense les resulta extremandamente sensual y atractiva a los turcos.

Sin embargo, en La Traición, es la primera vez que un vocablo tan regional, como Milonga, aparece de manera tan explícita en un producto audiovisual extranjero. En esta escena Oylum invita a Tolga a un sitio en donde se juntan los amantes de la música rioplatense a practicar y bailar tango.

En la escena, lejos de lo que se conoce o son realmente, las Milongas porteñas, se ve un salón de baile con barras incluidas a donde Oylum invita a Tolga. Allí la joven le demuestra sus destrezas en el arte del baile arravalero dejandólo sorprendido y cada vez más enamorado al muchacho.

Un error que para los rioplatenses, argentinos y uruguayos no cae bien en gracia es que, para musicalizar la escena, suena una canción francesa en lugar de los típicos tangos que se escuchan en las milongas de Buenos Aires. Más allá de este error que demuestra la falta de conocimiento de la producción de la novela, La Traición, es un gran guiño cultural que se elija nuestra música para instalar algo de la cultura argentina en un producto turco que surca las pantallas del mundo entero.

Para no perderte detalles de nada lo qe sucede en este apasionante drama, quedate frente a la pantalla de El 9 Televida, y seguí disfrutando de Aldatmak y su guiño cultural argentino.