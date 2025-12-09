La Traición y un capítulo al límite

La Traición

La tensión llega a uno de los puntos más dramáticos de la temporada en La Traición. Oylum y su hija pelean por su vida mientras Güzide ve cómo se derrumba bajo sus pies la poca estabilidad que había logrado construir.

Macarena Gonzalez

En La Traición (Aldatmak), la tensión alcanza un punto límite luego del impactante accidente que cambia para siempre el destino de Güzide y su familia. Entre acusaciones, amenazas y decisiones extremas, los caminos de madre e hija vuelven a cruzarse bajo el peor escenario posible, mientras un nuevo enemigo aparece en silencio. Con vidas en riesgo, secretos que salen a la luz y un drama familiar que no da respiro, la siesta mendocina vuelve a estremecerse de lunes a viernes a las 14.30 por El 9 Televida.

En el próximo capítulo de La Traición —Aldatmak en Turquía—, la tensión llega a uno de los puntos más dramáticos de la temporada. Después del terrible accidente que sacude a la familia, Güzide queda atrapada en una verdadera pesadilla: además del dolor por lo ocurrido, deberá enfrentar una grave acusación que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Convencida de haber actuado correctamente y segura de sus decisiones, la protagonista se verá obligada a defenderse como nunca antes, sin saber que un nuevo enemigo, silencioso y peligroso, la observa desde las sombras.

En medio de esta angustia, la búsqueda desesperada por encontrar a su nieta vuelve a poner a prueba la fortaleza de Güzide, quien está dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo por recuperar a la pequeña. Sin embargo, los obstáculos serán cada vez mayores, los secretos empezarán a salir a la luz y las alianzas cambiarán de forma inesperada.

Al mismo tiempo, la historia de Oylum vuelve a estremecer. Tras un accidente automovilístico que compromete su vida y la de su hijo, aparece la pregunta más dolorosa: ¿qué vida se salvará? La angustia médica se convierte en una cuenta regresiva llena de incertidumbre que sacude a todos los personajes. Pero la amenaza no termina ahí. Al revelarse quién está detrás del secuestro del bebé, un movimiento inesperado vuelve a desestabilizar por completo a la familia, dejando claro que nada volverá a ser como antes.

Mientras tanto, Sezai tendrá un reencuentro decisivo con su hija, un giro emocional que promete abrir heridas del pasado y modificar viejas relaciones. En otra línea, Behram queda al borde de la muerte tras recibir un disparo que lo deja en terapia intensiva. La pregunta es inevitable: ¿se trató de un ataque aislado o responde a una venganza que recién empieza?

Cada minuto será crucial y cada decisión puede costarlo todo. No te pierdas este capítulo que promete sacudir la siesta mendocina. La Traición, Aldatmak, se emite de lunes a viernes a las 14.30, sólo por El 9 Televida.

