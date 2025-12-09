La Traición y un capítulo al límite

En el próximo capítulo de La Traición —Aldatmak en Turquía—, la tensión llega a uno de los puntos más dramáticos de la temporada. Después del terrible accidente que sacude a la familia, Güzide queda atrapada en una verdadera pesadilla: además del dolor por lo ocurrido, deberá enfrentar una grave acusación que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Convencida de haber actuado correctamente y segura de sus decisiones, la protagonista se verá obligada a defenderse como nunca antes, sin saber que un nuevo enemigo, silencioso y peligroso, la observa desde las sombras.

En medio de esta angustia, la búsqueda desesperada por encontrar a su nieta vuelve a poner a prueba la fortaleza de Güzide, quien está dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo por recuperar a la pequeña. Sin embargo, los obstáculos serán cada vez mayores, los secretos empezarán a salir a la luz y las alianzas cambiarán de forma inesperada.

Al mismo tiempo, la historia de Oylum vuelve a estremecer. Tras un accidente automovilístico que compromete su vida y la de su hijo, aparece la pregunta más dolorosa: ¿qué vida se salvará? La angustia médica se convierte en una cuenta regresiva llena de incertidumbre que sacude a todos los personajes. Pero la amenaza no termina ahí. Al revelarse quién está detrás del secuestro del bebé, un movimiento inesperado vuelve a desestabilizar por completo a la familia, dejando claro que nada volverá a ser como antes.

Mientras tanto, Sezai tendrá un reencuentro decisivo con su hija, un giro emocional que promete abrir heridas del pasado y modificar viejas relaciones. En otra línea, Behram queda al borde de la muerte tras recibir un disparo que lo deja en terapia intensiva. La pregunta es inevitable: ¿se trató de un ataque aislado o responde a una venganza que recién empieza?

Cada minuto será crucial y cada decisión puede costarlo todo. No te pierdas este capítulo que promete sacudir la siesta mendocina. La Traición, Aldatmak, se emite de lunes a viernes a las 14.30, sólo por El 9 Televida.