La Traición: Sezai revela su gran secreto, ¿qué será?

El drama turco de las siestas de Mendoza, La Traición, pone el foco en la historia de Sezai, un personaje que es clave para sostener el drama que rodea a Güzide. Sin embargo, nadie imagina lo que el abogado develará en el próximo episodio de Aldatmak.

La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida mostrará en el próximo episodio un lado desconocido de Sezai, o al menos no tan esperado. Desde hace un tiempo el abogado intenta no sólo acercarse a Güzide, sino también confiarle su secreto, y este martes logrará hacerlo. Para saber de qué se trata, no te pierdas ni esta nota ni el próximo capítulo de Aldatmak.

La relación de padre e hijo entre Tolga y Oltan quedó fragmentada. ¿Podrá Tolga, quien ha construido un muro entre él y su padre por la mujer que ama, mantenerse firme en su decisión? En el próximo episodio se verá un acercamiento entre ambos que podría determinar cómo siguen las cosas.

El interés de Sezai por Güzide no es nuevo. De hecho, ya está más que claro que desde que estaban en la facultad estudiando juntos él siente algo por ella. Ahora que se reencontraron de grandes, para él eso no se modificó con el pasar del tiempo y como la jueza ya está separada, Sezai puede avanzar en concretar sus sentimientos. Pero justo cuando se da todo para que él le confiese lo que siente… Un nuevo conflicto en puerta interrumpe esto.

Öykü sufre un accidente en el laboratorio del hermano de la jueza, y por eso es hospitalizada. Todos corren al hospital tras el envenenamiento de la pequeña. Güzide, que siente un gran cariño por Öykü y quiere protegerla de sus inestables padres, provoca una vez más la ira de Tarık y Yeşim y termina ante la policía.

La ayuda de Kenan con Öykü se gana la aprobación de toda la familia, especialmente de Oylum, y esto despierta los celos de Tolga.

Más tarde en este mismo capítulo, Sezai vuelve a hablar con Güzide y allí le habla sobre la vida que nadie conoce de él y todos sus secretos. Para saber de qué se trata, vas a tener que quedarte en El 9 Televida, así no te perdés La Traición.