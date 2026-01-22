La Traición: secretos, quiebres emocionales y una tragedia anunciada sacuden a los Dicleli

La novela turca La Traición se emite todas las siestas por El 9 Televida y atraviesa uno de sus momentos más oscuros y atrapantes.

Revelaciones ocultas, desmayos inesperados y una espiral de dolor emocional llevan a los protagonistas de Aldatmak al límite en El 9 Televida. Nada vuelve a ser igual tras un capítulo cargado de tensión y decisiones irreversibles.

La trama de La Traición se adentra en un terreno cada vez más inquietante, donde los secretos salen a la luz y las emociones se vuelven imposibles de controlar. Güzide recibe un video que pone en evidencia la frágil estabilidad mental de İpek, especialmente tras la violenta escena en la que intenta atropellarla. El impacto es devastador y lleva a Güzide a enfrentar a Sezai en una discusión que termina marcando un quiebre definitivo en la relación.

Más tarde, durante una tensa reunión familiar, Sezai vuelve a quedar en el centro de la escena: en medio de una conversación aparentemente normal, se desmaya frente a todos. Esa imagen, que cierra el episodio del viernes, deja a la familia sumida en la preocupación y anticipa consecuencias graves.

Mientras tanto, el drama se intensifica en otra línea narrativa. Tolga llega a su casa y encuentra a Selin completamente desbordada: con cortes en el cuerpo, un cuchillo en la mano y delirios marcados por la idea de que ambos están malditos y deben morir. La salud mental de Selin se deteriora capítulo a capítulo, convirtiendo su historia en una de las más angustiosas del momento.

En paralelo, un hombre que asegura ser investigador privado se presenta en la oficina de Tarık con una revelación clave: la intoxicación provocada por el servicio de comida que ofreció Yeşim habría sido premeditada. Sin embargo, Tarık decide no escucharlo, una decisión que podría volverse en su contra.

Como si fuera poco, la revelación de un gran secreto de Mualla altera por completo los planes de la familia Dicleli, mientras Kahraman, pese a despedir a un ser querido, encuentra algo de felicidad junto a Oylum. Güzide y Sezai intentan ayudar a Yeşim y Ümit, pero pronto descubren que el problema no será tan fácil de resolver. Y cuando una nueva figura aporta información capaz de cambiarlo todo, un descuido de Serra desencadena una tragedia inevitable.

La Traición confirma así por qué es una de las novelas más intensas de la pantalla: secretos, dolor y decisiones que nadie podrá deshacer.