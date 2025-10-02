La Traición: Se viene un viernes con de todo

La última novela turca que llegó a El 9 Televida, La Traición sí que entretiene. Es que allí nunca no está pasando algo, y lo de este viernes no es la excepción. Mirá.

La Traición llegó a El 9 Televida como “el drama” del año, y vaya que está cumpliendo con la etiqueta con la que arribó. Si bien la historia está centrada en cómo la realidad golpea de manera imprevista pero irremediablemente al personaje de Vahide Perçein, Güzide, los personajes que circundan a la jueza no paran un segundo de proveer material que sustente la categoría con la que la serie turca llegó a Mendoza.

Yeşim no cesa en su objetivo de hacer sufrir a Güzide y no contenta con haberla hostigado junto con Tarık y llevarla al límite de incendiarles el auto va y la denuncia por violencia ante la policía. Por suerte para la destituida jueza, todo eso queda en nada.

Por su parte, Tolga rechazará a su padre e intentará hacerse cargo de todo lo que hizo, aun la posible imputación por homicidio de la que Oltan tiene un video como prueba.

Pero la cosa se pondrá mucho más interesante con el viaje que hará Tarık. Allí en ese recorrido se encontrará con un hombre muy peligroso. Tiene una conversación muy sustanciosa con él y allí le dice que tiene que extorsionar a la nueva abogada de Güzide para que el terreno millonario que tienen en conjunto no se venda… pero más tarde este misterioso hombre se va a encontrar con la nueva abogada de la jueza y todos los planes cambian repentinamente.

Mientras, Yeşim contrata a una niñera para Öykü, pero que parece ser muy distraída, porque cuando la niña se lastimó jugando (justo iban pasando Güzide y su hermano), la fueron a auxiliar y se la llevaron para curarla… La niñera se da cuenta de que ya no está con ella y denuncia su desaparición.

Para saber cómo avanza esta intrincada trama en donde todo es drama, no te pierdas los próximos episodios de Aldatmak en El 9 Televida.