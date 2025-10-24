La Traición se viene de amores y relaciones en este anticipo

El culebrón de las siestas de El 9 Televida, hace lugar al romance.

La novela dramática de las siestas, La Traición, muestra su lado más romántico; al menos desde el lunes de la semana que viene. Mirá lo que se viene a la pantalla de El 9 Televida. Acá te damos un anticipo sin spoiler.

Behram recibe información de que Tarık está en uno de los hoteles que él tiene, así que llama a Oylum para que vaya a investigar de qué se trata. Allí lo encuentran al abogado con una mujer, le sacan fotos y se las envían a la abogada de Güzide para que las sume a las denuncias que ya existen contra Tarık.

A pesar de la insistencia y la atención de Behram, Oylum aún no puede olvidar a Tolga. No puede ocultarle a su madre su arrepentimiento y remordimiento. Mientras le ofrece consejos, Güzide se da cuenta de que su hija ha cometido errores similares en el pasado.

Lo que Oylum no sabe es que Tolga fue antes al hotel y la vio a ella, antes de que Tarık apareciera, y vio cómo ella y Behram se reían y bailaban juntos, lo que hace que ahora el joven quiera sacársela de la cabeza a toda costa.

Mientras tanto, Ozan y Zeliş emprenden una nueva relación, la amistad entre Selin y Tolga florece. Son captados por la cámara mientras salen a divertirse juntos. La amistad de Selin y Oylum está a punto de ponerse a prueba.

Los que tampoco pueden ocultar más lo que les pasa son Güzide y Sezai. Esta pareja está cada vez más consolidada y fuerte a pesar de los embates externos. ¿Cómo seguirá todo esto?

No te pierdas nada de esta atrapante historia en los próximos episodios de La Traición en El 9 Televida.