La Traición: Quiso hacer algo bien y termina todo mal, y encima él como el mayor afectado

Ozan descubre una estafa, le avisa a quien debe tomar cartas en el asunto pero todo termina mal para él. Mirá lo que se viene en La Traición en El 9 Televida.

La trama de La Traición parece darle un respiro a Oylum. Desde el próximo lunes todo recaerá en Ozan. Acá te traemos un anticipo de lo que sucederá en la novela de las siestas de El 9 Televida que tanto te atrapa.

Desde que Aldatmak, como es el nombre de la serie en su idioma original, tocó suelo mendocino, o mejor dicho, aire a través de la pantalla de El 9 Televida, casi todo el peso de la trama ha recaído en Güzide y Oylum. Pero, al parecer, esto cambia y ahora toma más peso Ozan, el otro hijo de la desmembrada familia Yenersoy.

Ahora que Ozan trabaja en la empresa de Oltan, tiene acceso a bastante información y a los movimientos que allí tienen lugar. Y si bien el pibe es bastante inocente, por eso le cree todo al empresario y sigue trabajando para él, lo que ahora verá no le gustará nada y terminará afianzando su tóxico lazo. Es que Ozan detecta que estafan a Oltan y se lo hace saber.

Al mismo tiempo, Güzide está vinculada con todo esto porque ella es la abogada de Oltan, y de hecho lo defendió de todas las estafas que estuvo haciendo, pero ahora la cosa cambia. La mujer le pone un alto… eso obliga a Oltan a manipularla con el video que tiene de Ozan cuando apuñala a Can.

Güzide va con Tarık para avisarle que Oltan la extorsiona y él se descarta completamente del tema, para Tarık “le declararon la guerra, así que ellos ya no son su familia”.

Por otro lado, los empleados de Ozan vieron que él mandó a uno de ellos al frente y por eso se crea un conflicto en donde Ozan en su afán de defenderse, empuja al hombre que lo ataca y este se cae de un tercer piso.

Para saber cómo sigue esto y cómo avanza, no te pierdas los próximos episodios de La Traición en El 9 Televida.