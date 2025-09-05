La Traición: Oylum y ese hábito de mentirle a su madre

Oylum logró acercarse a Güzide pidiéndole disculpas por sus mentiras, pero lo que planea la vuelve a dejar en ese lugar de traicionarla con engaños y flasedades. Mirá lo que va a pasar en el drama turco de las siestas de El 9 Televida.

Oylum y Güzide están nuevamente cerca, como madre e hija. La chica reconoció que estuvo mal mentirle a su madre y le pidió perdón. Sin embargo, la armonía de este vínculo pende de un hilo porque la joven elige ocultarle la verdad, de nuevo, a su madre. ¿La descubrirá? Para saber qué pasará vas a tener que leer esto y no perder de vista ningún episodio de La Traición en El 9 Televida.

La chica, al comienzo de la historia que llegó hace algunas semanas a Canal 9 Televida, le mintió a su madre y a su padre haciéndoles creer que iba a estudiar medicina cuando su pasión de vida es el baile y la danza. De hecho, todo salta cuando Oylum tiene un accidente de autos en Ankara mientras iba a tomar un vuelo a Amsterdam, pasaje que sus padres costearon pues les hizo creer que allí iría a hacer una especialización en medicina.

Un poco más acá, y ya habiendo reconocido que les mintió, les pidió perdón, sobre todo a su madre, Güzide. Sin embargo, todo eso poco durará porque la joven bailarina se embarca en una nueva farsa. La chica sueña con ir a New York a bailar. Algo que su madre no aprueba. Cómo va a tener una hija bailarina si puede ser doctora. Y acá, lejos de querer justificar las mentiras de la joven, está bueno tomar el tema de los mandatos familiares para repensarlos. ¿Qué tan sano es eso?

Lamentablemente Oylum verá frustrado su deseo de viajar al extranjero, de nuevo, a estudiar danza. Esta vez una razón médica la retendrá en Estambul, y de hecho le cambiará la vida porque puede que no pueda dedicarse a lo que tanto la apasiona que es la danza.

Pero no te vamos a anticipar más, para saber qué pasa, vas a tener que seguir de cerca y con detalle los episodios de Aldatmak en El 9 Televida.