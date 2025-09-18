La Traición: Oylum va de pálida en pálida, debería ponerse un amuleto

Oylum y Ozan buscan vengarse de Tarık y se llevan a Öykü. Pero todo se complica y una enorme y dañina mentira termina saliendo a la luz y lastimando, una vez más, a Güzide. Mirá lo que se viene en La Traición.

La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida viene centrándose en Oylum, y en los próximos episodios será clave lo que la chica atravesará. Este jueves recibió la novedad de que lo que ella pensaba que era se esfumó. Su plan futuro se ve truncado, no sólo a nivel profesional. Porque lo que trae el viernes la afectará enormemente, pero desde un ámbito más personal y emocional. Mirá lo que va a pasar.

Oylum va de decepción en decepción. Primero, quiso viajar y terminó internada por un problema en las cervicales, algo que no resultó menor ya que ella soñaba con ser bailarina profesional. A eso se sumó el dolor y la frustración que le llegó de parte de un grupo de profesionales de la danza que dan por tierra ese anhelo de la joven, ya que, desde su óptica, la chica no es buena en el arte de la danza.

Todo esto sucede a espaldas de su madre. La mujer piensa que la chica está estudiando medicina y que, de hecho, los viajes a Amsterdam y Nueva York son para realizar una especialización en esa carrera.

Sin embargo, todo ese velo de mentiras terminará de caer de la mano de Yeşim y en un contexto absolutamente inesperado. Se puede interpretar como el manotazo de ahogado de la mujer para intentar terminar de lastimar a Güzide.

El que queda en medio de todo es Ozan. Él apoya tanto a su hermana como a su madre, pero internamente teme que lo que le sucedió a Oylum con su madre le pase a él cuando sus verdades también emerjan.

Así, Tarık, tras ver la verdadera naturaleza de Yeşim en toda su crudeza, ya no la tolera. Su dolor por traicionar a Güzide y destruir a su familia se intensifica. Sin embargo, son las acciones de Güzide las que realmente lo atemorizan. Las mentiras de Tarık no terminan con su segunda familia. Hay mucho más detrás.

