La Traición: Oylum piensa que lo peor ya pasó, pero ni en sus peores pesadillas puede dimensionar lo que se viene

Oylum recibe un baldazo de realidad, pero lo que no se imagina es que esto apenas comienza. En una maniobra desesperada Yeşim revela la verdad desatando la ira de Güzide. Mirá lo que sucederá en La Traición.

Oylum, que pensó que lo peor ya había pasado, pero no tiene ni idea de lo que se le avecina. De la mano de Yeşim se revelará toda la verdad que la joven aún no cuenta. Sin embargo, eso no es lo más grave que pasará, sino cómo tomará todo eso su madre. Para eso, no te pierdas este adelanto de La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Güzide quedará completamente devastada cuando se revelen las mentiras de Oylum. Abrumada por lo que le ha estado sucediendo durante meses, y con Yeşim revelando la verdad de todo. Lo más sorprendente de todo será la reacción de la jueza ante su propia hija. Ni siquiera con Tarık tuvo las actitudes y palabras que tendrá hacia ella.

Mientras Oylum se arrepiente de no haber confesado la verdad, su ira hacia Yeşim, la causa de todo, crece. Tanto es así que la lección que le enseña sorprende incluso a sus seres más cercanos. Como si el pasado no fuera suficiente, las sorpresas desagradables siguen surgiendo. Las experiencias de Oylum cambian el equilibrio de su vida y marcan el comienzo de una nueva era.

El que queda en medio de todo es Ozan. Él apoya tanto a su hermana como a su madre, pero internamente teme que lo que le sucedió a Oylum con su madre le pase a él cuando sus verdades también emerjan,

Así, Tarık, tras ver la verdadera naturaleza de Yeşim en toda su crudeza, ya no la tolera. Su dolor por traicionar a Güzide y destruir a su familia se intensifica. Sin embargo, son las acciones de Güzide las que realmente lo atemorizan. Las mentiras de Tarık no terminan con su segunda familia. Hay mucho más detrás.

Para saber de qué hablamos, vas a tener que seguir de cerca todo lo que pasa en La Traición, en las siestas de El 9 Televida.