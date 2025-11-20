La Traición: Oylum frente a la decisión más trascendental de su vida

Oylum está ante la decisión más trascendental de su vida y lo único seguro que tiene es que su madre está junto a ella.

La Traición, la serie turca de las siestas de El 9 Televida, te trae uno de los capítulos más movilizadores de lo que fue la Primera Temporada de Aldatmak en Turquía. Oylum está ante la decisión más trascendental de su vida y lo único seguro que tiene es que su madre está junto a ella.

El futuro de Oylum vuelve a convertirse en el eje de todos los conflictos de La Traición, la serie de las siestas de El 9 Televida. Tras la dura humillación que sufrió frente a la familia de Behram y la suya, la joven se apoyó completamente en su madre, Güzide, para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Aunque en un principio ambas acordaron avanzar con el aborto, a último momento se arrepintieron. Oylum decidió seguir adelante con su embarazo, una noticia que fue recibida con enorme alegría dentro del hogar, donde ya comienzan a imaginar su futuro, sus estudios y cómo reorganizar la vida familiar para acompañarla.

La presencia de Tarık en medio de esta situación abre nuevas tensiones. El hombre aprovecha la vulnerabilidad de la familia para acercarse nuevamente a Güzide, un gesto que inquieta profundamente a Sezai, aunque intenta comprender lo que ocurre. Al mismo tiempo, Güzide lidia con la reciente traición de Umit, a quien mantiene a distancia con un frío absoluto, mientras evalúa la posibilidad de avanzar con una denuncia por su accionar.

En paralelo, la situación sentimental de Ozan no tiene respiro. Pese a haber perdido a su gran amor por presiones familiares, él se niega a renunciar a Zeliş, convencido de que aún queda algo entre ellos. Sin embargo, Zeliş está decidida a alejarse, aun cuando sigue enamorada de él. Por su parte, Tolga, que ha avanzado en su relación con Selin, comprende el peso de la verdad que esconde, pero no se atreve a confesarla por miedo a lastimar a quienes quiere.

La tensión también crece por la actitud extraña de la amiga de Güzide, quien desde la llegada de Behram se muestra cada vez más distante. Siente que el hombre está desordenando la vida de Güzide, y al ver cómo ella lo defiende, opta por tomar distancia para no involucrarse en un vínculo que considera dañino.

Así, entre decisiones difíciles, secretos, alianzas cambiantes y corazones enfrentados, la vida de Güzide, Oylum y toda su familia vuelve a sacudirse con nuevas traiciones y desafíos en La Traición, la novela que no deja de sorprender cada tarde en El 9 Televida.