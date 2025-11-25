La Traición: nuevamente Oylum ante una decisión trascendental en su vida ¿elige a su familia o se casa con Behram?

El plan de la familia para el futuro de Oylum tiene consecuencias inesperadas. Mirá lo que se viene en La Traición, la novela de las siestas de El 9 Televida, con capítulo extendido desde este miércoles.

Desde este miércoles La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida, extiende sus capítulos y te trae más contenido. Acá te contamos con detalle todo lo que va a pasar desde la mitad de la semana. Oylum se lleva toda la atención aunque lo que Tolga hará le sale a competir. Mirá.

El plan de la familia Yenersoy para el futuro de Oylum tiene consecuencias inesperadas. Protegida y acogida por su madre a toda costa, Oylum se encuentra al borde de la decisión más importante de su vida.

Mientras, Tarık aprovecha la oportunidad para acercarse a Güzide. Aunque esto inquieta a Sezai, este intenta comprender la situación.

Por otro lado, aparece Ozan, que tras haber perdido a su amor por circunstancias familiares, decide no renunciar a Zeliş, pase lo que pase. Sin embargo, la chica está decidida a alejarse de Ozan, a pesar de seguir amándolo.

Quien definitivamente da un gran paso es Tolga. Se compromete con Selin y la noticia toma estado público a través de las redes de su nueva cuñada provocando un gran revuelo.

La cosa se pone compleja de la mano de Oltan, quien hace un tiempo está en uno de sus negocios sucios (venta de piedras preciosas) , pero Ozan con su novia (secretaria de Oltan) quedan de acuerdo para sacarle información a un mensajero y así finalmente atrapar al empresario.

Y la cosa se completa con lo que Behram hace. Manipula a tal nivel a Oylum que arma un casamiento y cuando la familia de la chica cae a buscarla, ella no sabe si huir con sus padres o casarse. ¿Qué hará?

Para saberlo, no te pierdas el capítulo de este miércoles, en El 9 Televida con toda esta info de La Traición y más.