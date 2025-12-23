La Traición: Mualla pierde el control y las alianzas familiares entran en zona de quiebre

El nuevo capítulo de La Traición profundiza el clima de encierro, confrontaciones y regresos inesperados, con personajes cada vez más expuestos a sus propias contradicciones. Así avanza la novela de las siestas de El 9 Televida.

Oylum desafía las prohibiciones por la salud de su hijo, Kahraman enfrenta a Mualla y Tolga toma una decisión impulsiva, mientras viejos vínculos resurgen y nuevas tensiones salen a la luz. Todo esto y más se viene este miércoles, en La Traición, la previa de la Noche Buena por El 9 Televida.

La presión de Mualla sobre Oylum alcanza niveles asfixiantes y el encierro impuesto dentro de la casa se vuelve cada día más difícil de sostener. En ese contexto, Kahraman se convierte en el único apoyo emocional para la joven, pero también en quien se anima a cruzar un límite. Al enterarse de que Oylum no puede salir con su bebé, decide enfrentar a Mualla sin rodeos y le deja en claro que no tiene derecho a controlar la vida de una madre ni la de su hijo. El cruce es directo y deja al descubierto una autoridad que empieza a resquebrajarse.

La situación se vuelve aún más tensa cuando Yan, el hijo de Oylum, comienza a sentirse mal. Sin dudarlo, ella lo lleva al hospital, desobedeciendo las órdenes impuestas. La reacción de Mualla es desmedida: arma un escándalo que expone hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de mantener el control, incluso cuando la salud de su nieto está en juego.

En paralelo, Tolga, cegado por el amor que aún siente por Oylum, toma una decisión impulsiva que promete consecuencias profundas. Su postura lo enfrenta no solo con Mualla, sino también con su propio padre, marcando un punto de quiebre dentro de la familia. Las lealtades se reconfiguran y el conflicto se vuelve inevitable.

Por otro lado, viejas historias reaparecen. Yeşim vuelve a frecuentarse con Tarık, y el dato no tarda en salir a la luz cuando Güzide intenta comunicarse con ella y quien atiende es él, confirmando que están nuevamente en pareja. La revelación impacta de lleno en Güzide, que ya carga con demasiadas tensiones.

Finalmente, el capítulo continúa desarrollando el perfil de la hija de Sezai: una mujer caprichosa, falsa y sin filtro, cuya presencia promete sumar nuevos conflictos a una trama que no deja de intensificarse.

