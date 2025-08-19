La Traición: Mientras que para Oylum es una posibilidad de cumplir su sueño, para Güzide es una deslealtad imperdonable

Oylum sólo busca cumplir su sueño, pero el universo le marca que así no. Mirá lo que se viene en La Traición.

Güzide aún intenta sobreponerse a “La Traición” de Tarık, pero lo que no espera es que su propia hija, Oylum, le mienta y le sea desleal en este juego de poderes que tiene atrapada a la audiencia de El 9 Televida. Qué sucederá ahora que las caretas caigan y las verdades, dolorosas, asomen frente a todos los protagonistas de la serie dramática de las siestas de Mendoza.

Esto será algo de que se verá entre este martes y en los próximos episodios de esta semana en Aldatmak, o como se conoce en Canal 9 Televida, La Traición.

Mientras la jueza intenta sobreponerse a que toda su vida, que ella creía perfecta, se derrumbó; ahora será testigo de una de las deslealtades más fuertes de todas porque no la espera, y viene de una de las personas que ella más ama en el mundo entero: su hija Oylum.

Impactada por la oferta que Oltan le hace, Güzide no duda en su postura sobre la justicia. Mientras tanto, Oltan comienza a planear en secreto sus próximos pasos.

Por otro lado está Kaan, ansioso por recuperar su auto de manos de Ozan, tiene la brillante idea de pedir ayuda a unos individuos bastante sospechosos que lo terminan metiendo en un serio problema. Tarık caeen la trampa de Ozan, pero este recurrió una vez más a la mentira para salvarse, para saber qué engaño le dice, no te pierdas lo que se viene en Aldatmak.

Rebosante de alegría al recibir el apoyo de su padre para su sueño de ir a Nueva York, Oylum acepta reunirse con Yeşim y Öykü a pesar de sus reservas. Cuando Ozan es tacado por los hombres de Kaan, busca la ayuda de su madre. Güzide le pide la ayuda a Tolga para encontrar a su hijo.

Güzide, deseosa de informar a Tarık sobre la situación de Ozan, fue a casa de Yeşim al no poder contactarlo y vio a Oylum cenando con Yeşim y Tarık. Para saber cómo reaccionará Güzide ante esto, no te pierdas los próximos episodios de La Traición en El 9 Televida.