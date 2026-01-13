La Traición: mentiras, venganzas y acusaciones que lo cambian todo

Entre liberaciones inesperadas, traiciones familiares y juegos de poder, la novela turca de las siestas de El 9 Televida entra en una de sus etapas más explosivas.

La libertad de Tolga marca un antes y un después en la historia. Apenas sale de prisión, lo primero que hace es llamar a Oylum, un gesto que no pasa desapercibido para Zeliş y que desata una feroz pelea entre la pareja. El resentimiento, las dudas y los celos comienzan a escalar sin control, mientras Tolga se enfrenta a un mundo que ya no lo espera con los brazos abiertos. Así avanza la novela de las siestas de Mendoza, La Traición, en El 9 Televida.

Pero el drama no termina ahí. Yan, el hijo de Oylum, sufre una grave crisis tras tomar una pastilla y termina en urgencias, al borde de la muerte. Aunque logra salir ileso, el episodio deja a todos en shock y profundiza las grietas emocionales. Las discusiones entre Tolga y Zeliş se vuelven cada vez más violentas y, en un giro oscuro, ella decide publicar un video difamando a Oylum. Como si eso no fuera suficiente, se golpea a propósito para acusar a Tolga de violencia, llevando el conflicto a un punto de no retorno.

Mientras tanto, İpek avanza en su plan contra Güzide, aprovechando una vez más su buena fe. Güzide intenta recomponer su familia y su relación con Sezai, pero el vínculo entre ambos entra en una etapa turbulenta. Recién reencontrado con su hija, Sezai debe decidir en quién confiar.

Por otro lado, Ümit paga el precio de haber creído ciegamente, y será Ozan quien tenga en sus manos una decisión clave. El destino de Tolga vuelve a pender de un hilo: todo depende del testimonio de Zeliş, aunque Serra no está dispuesta a dejar que su hermana lo salve. Oltan, atrapado por sus propias mentiras, comienza a enfrentar su conciencia.

Entre alianzas secretas, venganzas y revelaciones, Nazan se suma a la guerra de conspiraciones y un antiguo secreto de Kahraman amenaza con sacudir a toda la familia Dicleli.

No te pierdas La Traición, la novela turca que enciende las tardes de El 9 Televida y demuestra que, cuando el amor se mezcla con el odio, nadie sale ileso.