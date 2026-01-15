La Traición entra en zona de peligro: amenazas, obsesiones y un nuevo juicio que lo cambia todo

La novela turca más vista de las siestas de El 9 Televida atraviesa su etapa más intensa, con giros dramáticos, secretos al borde de salir a la luz y personajes que cruzan límites impensados.

La Traición no baja el ritmo en la pantalla de El 9 Televida y se adentra en una de sus semanas más explosivas. Las deslealtades, los planes de venganza y las amenazas se multiplican, mientras cada personaje empieza a pagar el precio de sus decisiones.

Cada vez más empoderada, Yeşim toma el control de la empresa y también de la vida de Tarık, convencida de que su venganza está más cerca que nunca. Sin embargo, cuanto más se involucra en su mundo, más se acerca a sus propios problemas: en las últimas horas fue amenazada de muerte en plena calle, con un arma apuntándole directo al rostro. Un aviso claro de que el peligro ya no es simbólico.

En paralelo, la familia Dicleli vivió una escena de terror. En medio de una pequeña reunión, irrumpieron los hombres de Tarık con la intención de “rescatar” a Oylum y obligarla a volver con él. Pero ella se plantó, se negó a irse y dejó en claro que ya no está dispuesta a ceder. Esta decisión desató una cadena de consecuencias: la obsesión de Tolga por recuperarla cruzó todos los límites y ahora él mismo se convirtió en un objetivo.

Mientras tanto, se abre un nuevo frente judicial. Comienza otro juicio contra Tarık, esta vez acusado de tener vínculos con organizaciones criminales. Un proceso que podría terminar de derrumbar su poder.

Por otro lado, Güzide recibe finalmente una buena noticia tras tantas decepciones, mientras Sezai empieza a descubrir el verdadero rostro de su hija. İpek, enfrentada con Azra, encuentra un aliado inesperado. Ozan descubre una verdad clave sobre su padre. Y cuando un rostro del pasado regresa, Mualla no duda en eliminarlo del tablero.

El amor de Kahraman por Oylum recibe apoyo, pero ella lucha cada vez más por guardar su secreto. Selin, al borde del abismo, toma una decisión crucial, mientras Tolga se prepara para una nueva y dolorosa desilusión.

Nada vuelve a ser igual en La Traición, el fenómeno turco de las siestas de El 9 Televida.