La Traición: divorcios, culpa y dilemas que sacuden a toda la familia

Tolga toma una decisión irreversible con Celis, Oylum se fortalece para proteger a su hijo y Güzide enfrenta un nuevo conflicto que amenaza con romper el frágil equilibrio familiar. Los próximos episodios de La Traición profundizan las heridas emocionales, con confesiones devastadoras, alianzas incómodas y verdades que ya no pueden seguir ocultándose. Así se vienen los próximos episodios de Aldatmak para cerrar el 2025 en El 9 Televida.

La tensión alcanza un punto crítico en La Traición, donde las decisiones personales comienzan a tener consecuencias imposibles de esquivar. Tras la polémica que lo rodea, Tolga enfrenta a Celis y se sincera de la manera más cruel: admite que no la ama como esposa. La confesión no queda solo en palabras, ya que más tarde le pide el divorcio, marcando un quiebre definitivo en la relación. El impacto emocional es devastador para Celis, quien, sumida en la tristeza, se empastilla y termina internada, dejando a todos en estado de alarma.

En paralelo, un negocio que vincula a Tarık, Ozan y Ceylin vuelve a encender tensiones inesperadas. La sociedad despierta los celos de Yeşim, quien recientemente regresó a la casa de Tarık con la esperanza de recomponer la relación. Sin embargo, lejos de sentirse valorada, continúa siendo ninguneada, alimentando un clima de resentimiento y desconfianza que amenaza con estallar.

Mientras tanto, Oylum debe afrontar las consecuencias de las noticias que involucran tanto a Tolga como a Kahraman. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se deja llevar por la desesperación. Decidida a ir más allá de sus propios límites, se enfoca en proteger el hogar que intenta construir junto a su hijo, demostrando una fortaleza que sorprende incluso a quienes la subestimaron.

Las revelaciones obligan también a Tolga y Kahraman a enfrentar verdades que se negaban a ver. En Tolga aparece un sentimiento inesperado de arrepentimiento y culpa, mientras que un momento de descuido deja al descubierto el resentimiento profundo que Kahraman guarda hacia Oylum, sumando una nueva capa de conflicto a la historia.

Para Güzide, que lucha por sostener a Oylum y acompañarla en la batalla por su bebé, mantenerse unida a la familia se vuelve cada vez más difícil. En medio de ese desgaste emocional, Sezai, su principal apoyo, le presenta finalmente a İpek. Desde el primer encuentro, la joven coloca a Güzide frente a un dilema inesperado que podría cambiarlo todo.

Con emociones al límite y decisiones que no tienen marcha atrás, La Traición continúa atrapando a la audiencia por El 9 Televida.